Las explosivas declaraciones de Wanda Nara sobre la relación de Mauro Icardi con Turquía generaron un fuerte revuelo y provocaron la inmediata reacción del futbolista. Según trascendió, el delantero avanzará con acciones legales contra la madre de sus hijas a través de sus abogadas, al considerar que sus dichos podrían perjudicar seriamente su imagen y su carrera profesional.

Todo comenzó cuando Wanda, en una conversación con Yanina Latorre, reveló supuestos comentarios que Icardi habría hecho años atrás sobre el país donde desarrolló gran parte de su carrera futbolística.

“La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando le propuse el contrato de Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un contrato en un país de mie... con gente de mie... Les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor”, aseguró la conductora.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusiones. Elba Marcovecchio, una de las representantes legales de Icardi, cuestionó duramente los dichos de Wanda y remarcó la gravedad de la acusación. “Es gravísimo lo que dijo”, sostuvo.

Lejos de bajar el tono, Wanda reforzó su postura al asegurar que “a Mauro nunca le gustó Turquía, el equipo, la liga ni los turcos”, una frase que habría encendido las alarmas en el entorno del futbolista por el impacto que podría tener en un país donde es una figura muy querida por los hinchas.

Frente a este escenario, Icardi habría decidido avanzar judicialmente al considerar que las declaraciones de su expareja intentan dañar su reputación y afectar su vínculo con el fútbol turco.

Mauro Icardi (Foto: Instagram/@mauroicardi).

“Mauro está en plena negociación por su carrera deportiva. Lo que dijo es gravísimo, atenta contra la carrera de Mauro”, insistió la abogada Marcovecchio.

“Ella sabe la consecuencia que esto tiene. Afecta la continuidad laboral de Mauro y lo hace a propósito con un fin no solo de destruirlo, y porque afecta a la restitución internacional”, argumentó en referencia a que si se frustra la negociación con Galatasaray ya no tendría residencia en Estambul.

El antecedente que aterra a Mauro Icardi

En ese punto, Marcovecchio recordó cómo Wanda habría perjudicado a Icardi a fines de 2018 al decir que Ivan Perisic no lo asistía bien en el Inter de Miami, tras lo cual luego apuntó contra Luciano Spallleti, el DT.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Según la letradas, como consecuencia de esas escaladas verbales, Mauro primero perdió la capitanía y luego fue cedido al PSG de Francia.

“¿Qué va a pasar si no puede renovar contrato con el Galatasaray? Esto ya pasó en la misma pareja”, cerró la abogada de Mauro Icardi contra Wanda Nara.