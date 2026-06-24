La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo explosivo. En medio del conflicto que volvió a enfrentarlos por la lesión de una de sus hijas y las acusaciones cruzadas sobre la crianza de las nenas, la empresaria hizo una fuerte revelación que dejó a todos impactados.

En una conversación telefónica con Mariana Fabbiani al aire en El Diario de Mariana, Wanda no solo volvió a apuntar contra su exmarido, sino que además aseguró que el delantero del Galatasaray continuó buscándola insistentemente incluso cuando la relación ya había terminado y él había iniciado su romance con Eugenia “la China” Suárez.

Molesta por algunas declaraciones que se estaban analizando en el programa, Wanda decidió romper el silencio y expuso detalles desconocidos de la intimidad de su separación: “Hablar de este tema cansa. Mauro es parte de mi pasado, me costó mucho poder separarme. Me parece una falta de respeto para el presente de Mauro seguir hablando de algo que es...”, comenzó diciendo.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Sin embargo, segundos después lanzó una contundente afirmación sobre el verdadero deseo que tenía Icardi respecto del vínculo: “Lo que a mí Mauro me dijo y de todo lo que hablo tengo pruebas, es que no se quería divorciar”, aseguró.

Y profundizó: “A él un abogado en Italia le dijo que iba a demorar entre tres y seis años si lo hacía allá, por lo que estaba convencido de que en ese tiempo me iba a convencer de volver. Eso no pasó”.

Fue entonces cuando la mediática sorprendió con una delicada acusación al describir el comportamiento que, según su versión, tuvo el futbolista durante meses: “Hay horas y horas de texto de él, que los tomaba como un acoso, porque ya dije basta y esa persona te escribe y te escribe”, afirmó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Lejos de quedarse ahí, Wanda brindó un dato que generó enorme repercusión y que, según contó, forma parte de la documentación que presentó ante la Justicia: “En un momento he llegado a tener 300 llamadas en un día de Mauro y un montón de situaciones”, reveló.

La conductora también contó que decidió poner toda la información a disposición de las autoridades para respaldar sus dichos y cerró, contundente: “Por eso llevé mi teléfono a la fiscalía, se los di, estuve como cuatro horas y les dije: ‘Copien todos los mensajes que tengo acá’”.

Wanda Nara: “En un momento he llegado a tener 300 llamadas en un día de Mauro y un montón de situaciones”.

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WANDA NARA FULMINÓ A MAURO ICARDI POR SUS GASTOS MILLONARIOS: “ESTÁ DERROCHANDO UN DINERO QUE YA NO TIENE”

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. En medio de un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas, la conductora volvió a apuntar contra su ex y padre de sus dos hijas, esta vez poniendo el foco en el manejo de su dinero y en los gastos que realiza mientras continúa la disputa por la cuota alimentaria.

Este miércoles, en diálogo con Mariana Fabbiani en El Diario de Mariana, Wanda sorprendió al revelar que en más de una oportunidad evaluó dejar de reclamar judicialmente para poder recuperar algo de tranquilidad: “La verdad es que sí. Lo hablé con Ana Rosenfend (su abogada) un montón de veces”, comenzó diciendo.

Sin embargo, dejó en claro por qué decidió seguir adelante con el reclamo y lanzó una fuerte crítica contra el delantero: “Siento que es un jugador que está derrochando un dinero que ya no es el que gana”, disparó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Durante la entrevista, la empresaria también remarcó el rol que tuvo en la carrera profesional de Icardi y aseguró que conoce en profundidad la situación contractual del futbolista: “A mí me compete hablar de este tema del contrato, porque este contrato que ya se le termina a él, lo hice yo. O sea, la comisión de este contrato, del anterior y de los últimos dos renuevos de Mauro del Inter, los hice yo”, sostuvo.

Además, reveló que la persona que actualmente está a cargo de las negociaciones laborales del jugador trabajó anteriormente junto a ella: “Yo el otro día le pasé dos contactos y hablé un montón de cosas. O sea, tengo buena relación y él es la primera persona que me dice: ‘Wanda, todo este escándalo no le sirve a Mauro’”, contó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Hacia el final de la charla, Wanda volvió a referirse al reclamo económico por sus hijas y cuestionó los viajes y los lujos que, según ella, exhibe su exmarido: “Es un derecho de mis hijas, yo no lo voy a abandonar porque es un padre que lo vemos que se va a Maldivas con ocho personas, se va a Japón con ocho personas...”, disparó.

Y cerró con una frase que no pasó inadvertida: “Es su vida privada. Si quiere, puede salir al balcón de la casa de sus sueños y quemar los dólares. Los de él, no los de las nenas. Los de las nenas les corresponden a las chicas”, cerró, tajante, reavivando una vez más el enfrentamiento con Mauro Icardi.