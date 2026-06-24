Wanda Nara volvió a la carga este miércoles por la tarde y, además de fulminar a las abogadas de su ex, Mauro Icardi, cruzó fuerte a Mariana Fabbiani al aire y le reprochó todas las veces que permitió que se hable mal de ella en DDM.

La mediática irrumpió en el ciclo para hablar de la salud de su hija mayor, pero en el medio apeló a su verborragia y le reprochó a la conductora el espacio que el programa le dio a Elba Marcovecchio.

Fotos: capturas América y Telefe

La tensión con Fabbiani escaló cuando Wanda lanzó una frase inesperada: “No me gustaría, Mariana, cruzarte en un evento y salir por el otro lado para no verte la cara, porque muchas veces no te pusiste en el lugar de una madre conmigo”. “No recuerdo nunca haber dicho que sos una mala madre”, le respondió Fabbiani.

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Wanda insistió: “Mala madre no, pero conocés a mi hermana, me conocés a mí, conocés a mi familia”. La conductora intentó retomar el diálogo recordando que esa misma tarde había comenzado el programa reconociendo la dificultad de la situación de Wanda, pero el intercambio ya había tomado otro rumbo y Wanda subió la apuesta al cuestionar la línea editorial del programa, que en un comienzo tenía a Marcovecchio como panelista.

“No entiendo por qué le dan tantas horas de tu programa a dos mujeres con tanta violencia hacia una mamá”, dijo la mediática. “¿Vos me estás cuestionando a mí que saque al aire a las abogadas?”, le preguntó Fabbiani, extrañada de ese reproche, y recibió como respuesta: “Me parece que siempre han sido violentas conmigo”.

Wanda Nara y Mariana Fabbiani (Fotos: capturas Telefe y América TV)

La conductora defendió la postura del ciclo. “La verdad que ni vos ni yo tenemos la misma vida, tenemos una realidad completamente diferente y mi negocio no es para nada darle el lugar a dos abogadas. Tratamos el tema con la mayor seriedad posible. Además te hemos defendido un montón de veces, Wanda”, le devolvió.

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