La batalla mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Luego de la audiencia que mantuvieron las representantes legales de ambas partes para intentar avanzar en un acuerdo por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común, la empresaria decidió romper el silencio y responder a las versiones que circularon durante toda la jornada.

Molesta por algunas declaraciones realizadas por las abogadas del futbolista, Wanda utilizó tanto la televisión como sus redes sociales para expresar su enojo y desmentir información vinculada a la salud de una de las menores.

WANDA APUNTÓ CONTRA LAS ABOGADAS DE ICARDI

Uno de los temas que más indignó a la conductora fue la difusión de supuestos problemas físicos de una de sus hijas. A través de sus historias, cuestionó duramente que se hablara públicamente de la salud de una menor.

“Es grave hablar de la salud de una menor y más grave aún inventar y mentir una lesión que no tiene mi hija”, escribió al responder publicaciones periodísticas que replicaban declaraciones del entorno de Icardi.

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi y sus abogadas. Crédito: X

Además, aseguró que desde el círculo cercano del futbolista le confirmaron que la información difundida no era correcta y rechazó de plano las versiones que hablaban de una supuesta lesión ligamentaria.

LAS DURAS ACUSACIONES CONTRA MAURO ICARDI

Pero el descargo de Wanda no se limitó a la cuestión judicial. También aprovechó para responder mensajes de usuarios que la criticaban en redes sociales y allí lanzó fuertes cuestionamientos hacia su exmarido.

La empresaria aseguró que le preocupa la imagen que proyecta el delantero fuera de las canchas y cuestionó algunas conductas vinculadas a su vida nocturna.

“Es preocupante que un papá que ve tan poco a sus hijas se la pase en una discoteca y después duerma todo el día”, escribió, en uno de los mensajes más comentados de la noche.

Las declaraciones llegaron como respuesta a quienes la acusaban de intentar perjudicar la carrera deportiva del jugador en Turquía en medio del conflicto legal que mantienen desde hace meses.

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi y sus abogadas. Crédito: X

En medio del intercambio con seguidores, Wanda también respaldó a quienes consideraron inapropiado que se expusieran públicamente cuestiones relacionadas con la salud de una menor.

Fue entonces cuando lanzó una frase que reflejó su malestar por la situación: “Mi hija encima vio todo”.

El comentario dejó en evidencia el impacto que el conflicto mediático podría estar teniendo en las niñas, un punto que la conductora remarcó en varias oportunidades durante los últimos meses.