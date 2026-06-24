La relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo de tensión. La empresaria reveló en el programa SQP que el futbolista le exige que regrese a Turquía con las hijas que tienen en común, a pesar de que él actualmente está sin club y la situación familiar no encuentra solución.

Durante la entrevista, Wanda detalló: “Él a mí me reclama que yo vuelva a Turquía con mis hijas. Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina, con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina y toda la vida viví en mi país”.

Wanda Nara

La empresaria también relató las dificultades que enfrenta por la situación: “Hace un mes estuve en la embajada turca, yendo y viniendo, dejando mi tiempo libre de estar con mis chicos para perder tiempo ahí, porque Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire. ¿Cómo me exigen a mí? ¿Cuántos futbolistas conocen que se separan y los hijos se quedan viviendo en el país después de terminar su contrato con el club?”.

WANDA NARA VS. MAURO ICARDI: EL CONFLICTO POR LA CUSTODIA Y LA EXPOSICIÓN DE SUS HIJAS

Wanda Nara hizo hincapié en la importancia de proteger la intimidad de sus hijas y criticó la exposición mediática: “Yo lo que siempre pido es que las chicas se entreguen adentro de mi casa, no en la rotonda, ni en la estación de servicio de la esquina, ni en la puerta de Libertador. Y yo soy la primera que mando la foto al grupo y digo, ‘miren, pasó esto porque no me hicieron caso’”.

La empresaria remarcó que la justicia pidió que ambos padres intenten resolver los temas familiares de manera directa: “Lo que pidió la justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas, porque cuando nos ponemos de acuerdo, se resuelven las cosas”.

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