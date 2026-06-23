Wanda Nara volvió a dejar a todos sin palabras al contar un gesto completamente inesperado hacia Mauro Icardi, en medio de la feroz interna mediática y judicial que mantienen desde hace tiempo.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, la conductora sorprendió al revelar que, lejos de obstaculizar su carrera, incluso intervino para acercarle oportunidades laborales: “Hace una semana le mandé a su mánager y a su abogado en Italia, dos clubes que estaban interesados en Mauro”, aseguró.

La revelación generó sorpresa en el piso, especialmente cuando agregó que incluso hubo contactos directos: “Me han llamado, me han contactado. A mí no me interesa que él esté mal”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Wanda remarcó además que ese gesto no había sido difundido públicamente hasta ahora: “Esto no lo sabe nadie. Nadie lo sabía. Fue hace una o dos semanas”, afirmó con contundencia.

En paralelo, Wanda también se refirió a la situación profesional del futbolista, asegurando que actualmente se encuentra sin club definido. “Él está sin club al día de hoy”, lanzó.

Con esta nueva declaración, Wanda volvió a poner a Icardi en el centro de la escena, pero esta vez no por un conflicto, sino por un gesto inesperado que expone una dinámica mucho más compleja entre la expareja.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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WANDA NARA VENTILÓ LOS POLÉMICOS COMENTARIOS DE MAURO ICARDI SOBRE LOS TURCOS Y ESTALLÓ EL ESCÁNDALO

Wanda Nara volvió a encender la polémica mediática contra Mauro Icardi tras una serie de declaraciones en televisión que no solo reavivan el conflicto entre ambos, sino que además podrían tener impacto en su presente y futuro profesional en Turquía, donde el delantero juega en el Galatasaray.

En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Wanda repasó su vínculo con el país donde vivió junto al futbolista y fue categórica al describir lo que, según ella, es la verdadera relación de Icardi con Turquía: “A él no le gusta Turquía. No le gusta el equipo, no le gusta la liga, no le gustan los turcos”, lanzó.

En ese sentido, recordó su propia experiencia en el país y marcó diferencias con su expareja: “Yo me enamoré de Turquía. Le compré camisetas del Galatasaray a mis hijos. Después, cuando Mauro firmó, todo el mundo empezó a decir que Wanda amaba Turquía, pero él nunca la quiso”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Si yo les muestro a todos ustedes los chats que tengo de Mauro... La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando yo le propuse el contrato a Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de m..., con gente de m... Les inculcó a mis hijos que en Turquía la gente tenía olor”, detalló Wanda.

Las declaraciones rápidamente encendieron alertas en el entorno del futbolista, ya que podrían generar ruido puertas adentro del club y en su relación con los hinchas, especialmente en un momento donde se habla de renovaciones y continuidad.

La tensión entre ambos vuelve a escalar, esta vez con un nuevo frente abierto: la imagen pública del delantero en el país donde se desempeña profesionalmente, un terreno donde cada declaración cuenta y puede tener consecuencias más allá de la pantalla.