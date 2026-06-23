La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio este martes, pero esta vez el eje pasó por la salud de su hija Francesca. En las últimas horas trascendió que la menor sufrió una lesión en la rodilla: y aunque primero se habló de ligamentos rotos, luego se confirmó que se trata de una lesión en los meniscos.

El caso tomó estado público cuando Lara Piro, abogada de Icardi, relató en el streaming Bondi Live que el futbolista llevó a su hija mayor al traumatólogo tras notar que caminaba con dificultad. Según Piro, el diagnóstico inicial fue de ligamentos rotos, y apuntó contra Wanda: “La madre no se había dado cuenta y pretendía que le pagáramos una multa”.

Mientras tanto, en redes sociales, la periodista Naiara Vecchio informó que Wanda se mostró angustiada al enterarse por televisión del accidente de Francesca. En el programa DDM se exhibieron documentos presentados por las abogadas de Icardi, que incluyeron estudios médicos y fotos de la menor en una camilla.

Naiara Vecchio aportó el testimonio de Wanda Nara (Foto: Instagram @naiaravecchio)

En medio del escándalo, en DDM aseguraron que Mauro Icardi estaría evaluando demandar a Wanda Nara por negligencia, falta de cuidado de su hija, incumplimiento de deberes maternos y por el uso de las menores con fines económicos. El ciclo de Mariana Fabbiani leyó los textuales de la denuncia y mostró el escrito presentado por la defensa del futbolista.

Leé más:

Qué dijo Wanda Nara de la rotura de ligamentos de su hija tras la denuncia de Mauro Icardi

LAS FOTOS QUE COMPLICAN A WANDA NARA EN PLENA BATALLA JUDICIAL CON MAURO ICARDI

La relación entre ambos está marcada por intereses opuestos: Wanda reclama en la Justicia el pago de la cuota alimentaria, mientras Icardi insiste con el pedido de restitución internacional y se niega a abonar lo exigido.

Los estudios que se realizó la hija de Mauro Icardi por su lesión (Foto: captura América TV)

Según reconstruyeron en DDM, Wanda Nara envió a sus hijas con Mauro Icardi y, días después, reclamó ante el juez Hagopián que el futbolista no llevó a Francesca a equitación. La respuesta de Icardi, a través de su abogada, fue que la menor había sido atendida por un médico de confianza, quien desaconsejó la actividad por la lesión en los meniscos.

Los estudios que se realizó la hija de Mauro Icardi por su lesión (Foto: captura América TV)

Los estudios que se realizó la hija de Mauro Icardi por su lesión (Foto: captura América TV)

El panelista Santiago Riva Roy detalló que las imágenes presentadas corresponden al consultorio del profesional, donde se confirmó la lesión en uno de los meniscos de la rodilla de Francesca. “Wanda no lo sabía”, remarcó.

La secuencia, según el relato, fue la siguiente: Francesca se lesionó estando bajo el cuidado de Wanda, quien no advirtió la gravedad. Icardi detectó la dificultad al caminar y la llevó al médico, donde se confirmó la lesión. “Si la hubiera llevado a equitación, Francesca estaría peor”, argumentó el entorno del futbolista. Los estudios descartaron daño en los ligamentos, pero confirmaron la lesión meniscal.

Leé más:

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por el cuidado de sus hijas: el fuerte motivo

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.