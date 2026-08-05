Durante su estadía en Argentina en el marco de sus shows en el Movistar Arena, Rosalía sorprendió a sus fanáticos argentinos al salir a disfrutar de Buenos Aires, robándose todas las miradas con un estilismo arriesgado e innovador.
En su momento de descanso, la artista española deslumbró a la salida de un reconocido establecimiento gastronómico en el barrio de Palermo luciendo una prenda que fusiona la lencería clásica con la moda de vanguardia.
La cantante lució un vestido midi transparente con detalles de encaje blanco floral y un acabado vinílico/plástico por encima, combinado con calzado bajo negro, cabello rizado natural y mechas rubias frontales.
EL LOOK DE ROSALÍA EN PALERMO: ENCAJE, TRANSPARENCIAS Y ESTILO VANGUARDISTA
- Vestido: Un diseño de corte midi confeccionado en encaje blanco con motivos florales, cubierto por una capa exterior transparente de textura impermeable/vinílica.
- Calzado: Zapatos planos tipo bailarinas en color negro, apostando a la comodidad sin perder sofisticación.
- Hairstyle y Beauty: Lució su cabello rizado suelto en un tono castaño natural con marcadas mechas rubias al frente, acompañando el conjunto con un maquillaje al natural.
La cantante se encuentra en Buenos Aires presentando su serie de conciertos en el Movistar Arena, donde reunió a miles de fanáticos. En medio de su cargada agenda de shows, Rosalía aprovechó para recorrer la gastronomía porteña y saludar a los fans y trabajadores que la esperaban a la salida del restaurante.
Fotos: Movilpress.
Lee más...
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.