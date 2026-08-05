Durante su estadía en Argentina en el marco de sus shows en el Movistar Arena, Rosalía sorprendió a sus fanáticos argentinos al salir a disfrutar de Buenos Aires, robándose todas las miradas con un estilismo arriesgado e innovador.

En su momento de descanso, la artista española deslumbró a la salida de un reconocido establecimiento gastronómico en el barrio de Palermo luciendo una prenda que fusiona la lencería clásica con la moda de vanguardia.

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

La cantante lució un vestido midi transparente con detalles de encaje blanco floral y un acabado vinílico/plástico por encima, combinado con calzado bajo negro, cabello rizado natural y mechas rubias frontales.

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

EL LOOK DE ROSALÍA EN PALERMO: ENCAJE, TRANSPARENCIAS Y ESTILO VANGUARDISTA

Vestido: Un diseño de corte midi confeccionado en encaje blanco con motivos florales, cubierto por una capa exterior transparente de textura impermeable/vinílica.

Calzado: Zapatos planos tipo bailarinas en color negro, apostando a la comodidad sin perder sofisticación.

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

Hairstyle y Beauty: Lució su cabello rizado suelto en un tono castaño natural con marcadas mechas rubias al frente, acompañando el conjunto con un maquillaje al natural.

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

La cantante se encuentra en Buenos Aires presentando su serie de conciertos en el Movistar Arena, donde reunió a miles de fanáticos. En medio de su cargada agenda de shows, Rosalía aprovechó para recorrer la gastronomía porteña y saludar a los fans y trabajadores que la esperaban a la salida del restaurante.

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

Rosalía deslumbró con su look para un almuerzo en una reconocida parrilla de Palermo (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.

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