Wanda Nara regresó a la Argentina junto a las hijas que tuvo con Mauro Icardi y los hijos fruto de su relación con Maxi López, luego de los días de tensión que vivió en Italia a raíz del robo de la documentación de los menores.

Tras su llegada al país, la conductora habló con Desayuno Americano y apuntó con dureza contra su exmarido.

Wanda reveló que sintió un profundo alivio cuando la Justicia italiana resolvió la situación que le permitió regresar con sus hijos.

“Con la resolución sentí alivio, tranquilidad. Cuando la jueza italiana hizo esa resolución me largué a llorar. Me desplomé. Era impensado”, expresó.

Wanda Nara llegó a la Argentina y lanzó una fuerte frase sobre Mauro Icardi

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras volver a la Argentina

Consultada sobre si todavía la sorprenden las actitudes del futbolista, Wanda fue tajante y recordó una advertencia que, según aseguró, forma parte de la causa judicial.

“No me sorprende. Él lo dijo públicamente y en mensajes que están en la causa penal: que me iba a hacer la vida imposible y que me esperaba lo peor de lo peor”, dijo Nara.

Luego, contó el impacto que toda la situación tuvo en sus hijas durante las vacaciones: “En estas vacaciones generó mucha angustia. Las psicólogas de mis hijas, que también estaban de vacaciones, tuvieron que acompañarlas. Fue muy difícil”.

Wanda también reveló que las niñas se enteraron por sus amigas de una resolución judicial y aseguró que Icardi se negó a colaborar para que pudieran regresar a la Argentina.

“Había una resolución que mis hijas se enteraron por las amigas. Él fue muy claro: cuando yo pedí que el papá firmara el pasaporte, dijo: ‘De ninguna manera. Quiero que se queden en Italia. Las voy a anotar en el colegio y van a ser deportadas a Turquía’. Es una locura”, expuso Wanda, indignada con Icardi.

Por último, Wanda volvió a cuestionar la actitud de su exmarido y deslizó que debería buscar ayuda profesional: “No está menos violento”.