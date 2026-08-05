Mientras la separación de Luck Ra continúa generando repercusiones y crecen las versiones alrededor del fin de la relación, La Joaqui decidió hablar como nunca antes sobre el tema y sorprendió con una confesión cargada de emoción.

Invitada al show de Rosalía, la cantante recordó la ilusión con la que vivía su romance con el cordobés y reveló el inesperado desenlace de un viaje que, según imaginaba, terminaría con una propuesta de casamiento: “Criada en los ’90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida. Nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente”, comenzó relatando.

Lejos de ocultar sus sentimientos, reconoció que apostó todo por esa historia de amor: “Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda moto mami”, dijo entre risas, fiel a su estilo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lajoaqui)

La artista también dejó en claro que sigue teniendo una buena imagen de su expareja, pese al dolor de la ruptura: “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue; de hecho, él fue quien se desencantó conmigo”, expresó, en una de las frases más fuertes de su relato.

Luego reflexionó sobre el desgaste que puede atravesar una pareja: “El amor a veces se gasta de tanto usarlo”, afirmó, despertando la emoción del público presente.

El momento más impactante llegó cuando contó qué ocurrió durante un viaje que había interpretado como el escenario perfecto para una propuesta de matrimonio: “Este príncipe encantador un día me invita a un viaje especial, a un lugar especial, con planes especiales y en una fecha especial... Yo dije: ‘Se viene mi propuesta’. Soñé con eso desde que soy chiquita”, recordó.

Foto: Instagram (@luckra)

Con esa ilusión, preparó cada detalle: “Era un viaje de siete días, así que en mi maleta de siete días, preparé un outfit de sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer, quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio”, relató.

Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente distinto: “Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero tampoco”, atino a decir. Y cerró, a corazón abierto: “Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación”.

La Joaqui: “Al cuarto llegó la propuesta... pero no era de compromiso, era de separación”.

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EL EMOTIVO MENSAJE DE LA JOAQUI A LUCK RA EN MEDIO DE SU DOLOR POR LA SEPARACIÓN: “FUISTE LA HISTORIA DE AMOR MÁS SANA”

Mientras continúa atravesando el duelo por su separación de Luck Ra, La Joaqui volvió a conmover a sus seguidores con un mensaje cargado de emoción. Después de haber roto en llanto en una reciente entrevista al recordar el final de la relación, la cantante reapareció en sus redes sociales y dejó en claro que, pese al dolor, no guarda resentimientos hacia su ex.

Desde la comodidad de su casa, vistiendo una remera negra y un jogging gris, la artista compartió un breve video en el que simplemente se acomoda el cabello y mira fijamente a cámara. Sin embargo, fue la frase con la que acompañó la publicación la que se llevó toda la atención: “Sin rencores, porque fuiste la historia de amor más sana y bonita que me dieron alguna vez”, escribió La Joaqui, en un mensaje que muchos interpretaron como una emotiva despedida para Luck Ra en medio del proceso de sanación que atraviesa.

El posteo no tardó en llenarse de comentarios de apoyo para la cantante. La publicación llegó apenas unos días después de que la artista se mostrara visiblemente conmovida al hablar públicamente del final de la relación, una historia de amor que, según ella misma expresó, fue una de las más importantes de su vida.

Foto: Captura de video de TikTok (@soylajoaqui)

Ahora, mientras intenta reconstruirse emocionalmente, La Joaqui eligió dejar atrás cualquier tipo de resentimiento y apostar por el recuerdo de los buenos momentos compartidos con el cantante.