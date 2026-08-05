Lee tu horóscopo diario del 5 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Tauro te invita a vivir el amor con mayor calma y seguridad mientras el Sol en Leo fortalece tu confianza. Un gesto sincero será suficiente para consolidar un vínculo importante.

Tauro : La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, estabilidad y necesidad de afecto. Con el Sol en Leo iluminando tu autoestima, es un gran momento para fortalecer una relación o iniciar una nueva.

Géminis : La Luna en Tauro te anima a escuchar más a tu corazón que a tus dudas. Mientras el Sol en Leo favorece el diálogo, una conversación sincera puede acercarte a quien realmente te interesa.

Cáncer : La Luna en Tauro armoniza con tu energía y favorece vínculos basados en la confianza. Con el Sol en Leo, compartir proyectos y demostrar afecto fortalecerá una relación con gran futuro.

Leo : La Luna en Tauro te recuerda que el amor también se construye con paciencia y constancia. Mientras el Sol brilla en tu signo, bajar el ritmo fortalecerá la intimidad y la confianza mutua.

Virgo : La Luna en Tauro favorece la estabilidad emocional y el deseo de construir un amor duradero. Con el Sol en Leo impulsando tu crecimiento, expresar tus sentimientos traerá mayor cercanía.

Libra : La Luna en Tauro te invita a buscar relaciones que transmitan paz y seguridad. El Sol en Leo favorece nuevos encuentros y proyectos compartidos que fortalecerán la ilusión y la complicidad.

Escorpio : La Luna en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Mientras el Sol en Leo intensifica tus emociones, el diálogo será la mejor herramienta para crecer juntos.

Sagitario : La Luna en Tauro te anima a demostrar el amor con acciones concretas. El Sol en Leo mantiene viva la pasión y favorece experiencias compartidas que renovarán la ilusión de la pareja.

Capricornio : La Luna en Tauro armoniza con tu energía y fortalece la estabilidad afectiva. Con el Sol en Leo iluminando tus cambios, abrirte emocionalmente consolidará un vínculo muy especial.

Acuario : La Luna en Tauro te invita a equilibrar tu necesidad de libertad con el compromiso. Mientras el Sol en Leo activa la pareja, escuchar y comprender al otro fortalecerá la relación.