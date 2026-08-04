Lee tu horóscopo diario del 4 de agosto de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Quirón retrógrado en Tauro te invita a sanar la autoestima dentro del amor. Reconocer tu propio valor permitirá construir relaciones más equilibradas, sinceras y capaces de crecer con el tiempo.

Tauro : Quirón retrógrado en tu signo inicia una etapa para sanar viejas heridas afectivas. Aceptarte con mayor amor y paciencia atraerá vínculos más auténticos, estables y recíprocos.

Géminis : Quirón retrógrado en Tauro te ayuda a comprender emociones que permanecían ocultas. Darte tiempo para sanar el pasado abrirá espacio a una relación más consciente, profunda y verdadera.

Cáncer : Quirón retrógrado en Tauro favorece vínculos que aportan seguridad y contención emocional. Rodearte de personas que valoren tu esencia fortalecerá tu confianza para volver a amar.

Leo : Quirón retrógrado en Tauro te invita a dejar de buscar aprobación para sentirte querido. Confiar en tu propio valor fortalecerá la autoestima y permitirá construir un amor más genuino.

Virgo : Quirón retrógrado en Tauro favorece una mirada más compasiva sobre tu historia afectiva. Aprender de las experiencias vividas permitirá abrir el corazón a relaciones más maduras y estables.

Libra : Quirón retrógrado en Tauro te impulsa a sanar miedos relacionados con la entrega y la confianza. Dar pequeños pasos con seguridad permitirá fortalecer un vínculo realmente valioso.

Escorpio : Quirón retrógrado en Tauro, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja. Sanar viejas heridas y aceptar las diferencias fortalecerá la confianza y permitirá construir un amor más sólido.

Sagitario : Quirón retrógrado en Tauro te recuerda que el amor también se construye cuidando de vos mismo. Priorizar tu bienestar emocional atraerá relaciones más sanas, estables y conscientes.

Capricornio : Quirón retrógrado en Tauro favorece una etapa para recuperar la confianza en el amor. Expresar tus sentimientos sin miedo permitirá fortalecer una relación o abrirte a una nueva historia.

Acuario : Quirón retrógrado en Tauro te invita a sanar emociones ligadas a la familia y al pasado. Resolver viejas heridas abrirá espacio para vínculos más sinceros, cálidos y duraderos.