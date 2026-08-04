La presencia de Flor Vigna en el reality La Casa de los Famosos México se hizo notar en las últimas horas, luego de que se viralizara el video en el que contó con lujo de detalles un accidente sexual con una pareja.

“Hace poquito estuve saliendo con un chico que es muy bueno. Pero se me quedó el condón adentro”, contó con risa pícara la también creadora de contenido para adultos.

Luego se explayó: “Fue muy gracioso porque no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Cuando estudimos fue re lindo todo, yo estaba re feliz de que había podido acabar. Lo sentí como un logro de soltera”.

Florencia Vigna contó una insólita anécdota íntima

Hasta que blanqueó: “Cuando salgo le digo ¿Dónde está el preservativo?“.

La búsqueda del preservativo perdido

“Él me dijo yo lo busco en la cama y vos buscarlo en el baño. Lo buscaba y no lo encontraba”, continuó.

Flor Vigna. (Foto: @florivigna)

En ese punto precisó: “Entonces, me metió la mano, empezó a buscar y no lo encontraba. y me dijo, pará, acá lo encontré Ah, no, es el bebé que está pateando”.

“Se me había metido muy en el fondo. Estaba tipo acá (en la garganta). Cuando lo saca dijimos tenemos que ir a comprar la pastilla del día después. Él fue súper atento y todo, pero es como que me re enloquecí”, cerró Flor Vigna en el reality, sin revelar la identidad del hombre en cuestión.