Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, atraviesa horas de profunda preocupación por la salud de su novia, Denisse González, quien permanece internada desde hace casi una semana en una clínica porteña debido a un cuadro que mantiene en alerta a los médicos.

La exparticipante del reality continúa hospitalizada porque sus análisis de sangre siguen registrando un nivel muy bajo de plaquetas, una situación que, por el momento, impide que reciba el alta médica.

En medio de este difícil presente, Bautista recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para agradecer el apoyo incondicional de sus fanáticos y hacerles un pedido muy especial: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto”, escribió el joven, visiblemente conmovido por las muestras de cariño que ambos recibieron en los últimos días.

Foto: Captura de X (@BautiMascia) Por: Fabiana Lopez

Además, contó cómo están enfrentando este complicado momento juntos: “Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también”.

Junto al mensaje, Bautista compartió varias imágenes de los obsequios que los seguidores les hicieron llegar durante la internación de Denisse, un gesto que agradeció profundamente. Sin ocultar su preocupación, el músico cerró su publicación con un pedido que rápidamente emocionó a sus seguidores: “Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse”.

Por su parte, Denisse González también viene manteniendo informados a sus seguidores sobre su evolución a través de las redes sociales. Aunque permanece internada en una habitación común, explicó que los resultados de sus estudios continúan siendo desfavorables y que los médicos aún no pueden darle un pronóstico definitivo ni autorizar su alta.

Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a otro departamento (Foto de Instagram)

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INTERNARON A DENISSE GONZÁLEZ, EXPARTICIPANTE DE GRAN HERMANO: QUÉ LE PASÓ Y CÓMO EVOLUCIONA SU SALUD

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al revelar que permanece internada tras recibir un inesperado diagnóstico durante un control médico de rutina. A través de una serie de historias de Instagram, la influencer contó que los médicos detectaron que tenía las plaquetas extremadamente bajas y que debió comenzar un tratamiento mientras intentan determinar el origen del cuadro.

“Estos días estuve bastante desaparecida y sentí que lo más justo era contarles qué anda pasando“, comenzó escribiendo Denisse en su descargo.

Luego explicó cómo se desencadenó la situación: ”Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas, así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa“.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

La exjugadora de Gran Hermano reconoció que atravesó horas de mucha incertidumbre desde que recibió la noticia y habló con total sinceridad sobre el impacto que tuvo en ella: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca“, expresó.

A pesar de la preocupación inicial, Denisse también compartió una noticia alentadora sobre su evolución: “Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir“, contó, llevando tranquilidad a sus seguidores.

En otra de sus publicaciones, la influencer dio detalles del delicado cuadro que atraviesa y explicó cuán bajos llegaron a estar sus valores: “Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000. Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra“, reveló.

Foto: Instagram (@denisse_belen_gonzalez) Por: Fabiana Lopez

Además, aprovechó para explicar la función que cumplen las plaquetas en el organismo: “Son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene“, detalló.

Antes de cerrar su mensaje, Denisse agradeció las innumerables muestras de cariño que recibió desde que decidió hacer pública su situación: “No tengo palabras para agradecerles tanto cariño. Estoy leyendo cada mensaje, cada comentario y cada oración que me mandan. En un momento así, sentirse tan acompañada hace una diferencia enorme“, escribió.

Finalmente, manifestó su deseo de recuperarse lo antes posible para volver a su rutina y reencontrarse con su comunidad en redes sociales: “Ojalá pronto pueda devolverles todo ese cariño de la manera que más me gusta: compartiendo con ustedes. Los quiero muchísimo“, concluyó.