Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, compartió con entusiasmo una decisión que emocionó a sus fanáticos. A través de una historia en Instagram, el uruguayo reveló que la casa prefabricada que obtuvo como premio en el reality será entregada a la Asociación Civil La Casita Trans.

“Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH”, escribió el cantante, explicando que el objetivo es que la organización tenga un espacio más amplio para seguir acompañando y ayudando a más personas.

Bautista Mascia sorprendió al mostrar el uso que le dará a la casa que obtuvo en “Gran Hermano 2023”. CRÉDITO: Instagram

LA SORPRESA DE LA NOTICIA

La noticia generó gran repercusión entre sus seguidores, que celebraron el gesto solidario del artista. Un año después de haber salido de la casa más famosa del país, Mascia dejó en claro que su paso por el programa también lo marcó en lo social.

Vale recordar que en septiembre de 2024, apenas dos meses después de consagrarse campeón, Bautista había contado en una entrevista con TN Show que los 70 millones de pesos ganados en Gran Hermano serían destinados a potenciar su carrera musical. Ahora, la casa que recibió como parte del premio será utilizada con un fin solidario y transformador.