En medio de la expectativa por el Mundial y el presente de la Selección Argentina, Leandro Paredes quedó envuelto en una inesperada polémica que poco tiene que ver con el fútbol.

Según contó Santiago Riva Roy en Bondi Live, existiría un fuerte malestar entre algunas parejas de jugadores del plantel por supuestos comportamientos del mediocampista fuera de la cancha. Incluso, deslizó que algunas mujeres querrían “limpiarlo del grupo”.

EL SUPUESTO ACUERDO ENTRE LEANDRO PAREDES Y CAMILA GALANTE

De acuerdo con la versión que circuló en el streaming, el conflicto habría comenzado luego de que trascendiera un supuesto acuerdo de pareja entre Paredes y Camila Galante.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas”, aseguró el periodista.

Luego, amplió: “Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”.

CRÉDITO: X

Según detalló, el vínculo entre ambos estaría basado en reglas consensuadas que incluirían cierta libertad dentro de la relación, algo que habría generado incomodidad entre otras parejas del entorno de la Selección.

EL MALESTAR DE LAS PAREJAS DE LOS JUGADORES

En Bondi Live también señalaron que algunas mujeres responsabilizarían a Paredes por determinadas conductas de sus parejas durante las concentraciones o salidas grupales.

“Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila”, lanzó Riva Roy.