Marcelo Tinelli volvió a generar expectativa en las redes sociales tras publicar una historia de Instagram junto a Ángel de Brito con un mensaje que no pasó desapercibido. En la imagen, ambos aparecen sonrientes frente a cámara mientras el conductor escribió una frase que encendió las alarmas entre sus seguidores.

“Vuelve el Bailando”, escribió el empresario desde su cuenta oficial acompañado de emojis de corazón y fuerza. La publicación rápidamente se viralizó y generó expectativas sobre el regreso del histórico ciclo que marcó la televisión argentina durante años.

Marcelo Tinelli y Ángel de Brito (Foto: captura de Instagram/@marcelotinelli).

El vínculo entre Marcelo Tinelli y Ángel de Brito siempre estuvo ligado al universo del espectáculo y especialmente al “Bailando”, programa en el que el periodista se convirtió en una de las figuras más destacadas del jurado. Por eso, la postal compartida por ambos fue interpretada como una señal concreta de un regreso.

ASÍ CONFIRMÓ MARCELO TINELLI QUE ESTÁ COMENZANDO UN ROMANCE

En una charla con Infobae, Marcelo Tinelli fue consulado por los rumores de romance con Rosana Almeyda, y sin vuelta confirmó: “Sí, estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina”.

(Fotos: capturas de redes sociales).

“Me hace mucho bien y siento que es mutuo, estamos en el arranque de una linda relación. Es conocida de Pampita, no fue mi celestina, la celestina fue una amiga de Caro, la que hizo fuerza fue la amiga”, reveló sin filtros Tinelli.

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