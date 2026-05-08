En las últimas horas, José María Listorti y Marcelo Tinelli quedaron en el centro de la escena mediática por su cruce luego de sus declaraciones sobre su paso por Videomatch.

El humorista recordó las estrictas reglas de exclusividad que regían en el programa y el revuelo no tardó en explotar. Sin embargo, este viernes, Listorti salió a aclarar la situación y bajó el tono a la polémica.

Todo comenzó cuando el comediante contó en Radio Pop que durante su paso por Videomatch el elenco tenía prohibido hacer publicidades, notas o trabajar en otros programas.

En diálogo con Puro Show, explicó luego: “Era una ideología que tenía él, que en un momento hizo esa y en un momento hizo la otra, nada más. Pero no fue una queja, no fue una cosa de ‘mirá lo que nos hicieron’”.

Listorti relató que la decisión de Tinelli de mantener la exclusividad buscaba proteger el producto principal.

“La gente lo tiene que ver en Videomatch, la única forma que lo ven es ahí, como que tiene la magia. Y la verdad que resultaba eso”, recordó en el programa de eltrece.

José María Listorti habló de Marcelo Tinelli (Foto: captura de eltrece).

Más adelante, el conductor cambió la estrategia y permitió que los integrantes del programa se mostraran en otros medios: “Después en el Bailando esa técnica la cambió, todo al revés. Es ‘vayan a todos los programas, a todos los móviles, que se difunda’. Fue un cambio de paradigma de los medios”.

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI Y LA CHARLA PRIVADA CON JOSÉ MARÍA LISTORTI

El revuelo mediático fue tal en redes sociales que Marcelo Tinelli lo llamó a José María Listorti y este contó en el programa de Pampito y Matías Vázquez cómo fue la conversación: “Me llamó para preguntarme, para pedirle disculpas si nos habíamos sentido mal en esa época. Le dije que nada, la charla de la radio es así. No pasa nada”. El humorista insistió en que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y que la relación con Tinelli es buena.

EL DOLOR POR LAS PUBLICIDADES PERDIDAS Y EL RECUERDO DE UNA ÉPOCA

Más allá de la aclaración, José María Listorti admitió que hubo un punto que sí le dolió: “Lo único que me dolió era la publicidad. Porque era mucha guita. Yo tenía 22 años”. Sin embargo, aclaró que no cree que haya sido una decisión personal de Tinelli, sino de la producción.

El humorista también recordó que en esa época era común que los contratos incluyeran cláusulas de confidencialidad y exclusividad. Listorti fue contundente al cerrar el tema: “No fue una queja, fue anecdótico. No estaba enojado. Yo tenía 22 años. Pero el tema de la nota lo dije como anecdótico”. Así, el humorista buscó dejar atrás el escándalo y confirmar que la relación personal con Tinelli sigue intacta.

Marcelo Tinelli responde a José María Listorti (Foto: captura de X/@cuervotinelli).

Por su parte, Tinelli también se encargó de bajarle el tono a la situación y negó cualquier tipo de enfrentamiento en redes sociales: “Lo hacen todos los canales hoy en día... no hay escándalo”.

Marcelo Tinelli responde a los dichos de José María Listorti (Foto: captura de X/@cuervotinelli).

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