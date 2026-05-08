CAPIF, la Cámara argentina de la música grabada, anunció hoy detalles de la ceremonia de la próxima edición de los Premios Gardel.
La gala se llevará a cabo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la transmisión podrá verse en vivo a través de la TEMPORADA DE PREMIOS de TNT y HBO Max. A las 20:15 hs comenzará el preshow, con transmisión desde la alfombra roja y a las 21 hs, la gala.
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En la edición 2026, por el Álbum del Año compiten Cazzu (“Latinaje”), Milo J (“La vida era más corta”), Lali (“No vayas a atender cuando el demonio llama”), Babasónicos (“Cuerpos, vol. 1”) y Marilina Bertoldi (“Para quién trabajas vol. 1”).
En Canción del Año, en tanto, los artistas que buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos (“Advertencia”), Milo J (“Niño”), Lali & Miranda! (“Mejor que vos”), Cazzu (“Con otra”), Angela Torres (“Favorita”), Marilina Bertoldi (“El gordo”), Yami Safdie y Camilo (“Querida Yo”), Trueno (“Fresh”) y Ca7riel & Paco Amoroso (“#Tetas”).
Como evidencia de un año con marcada diversidad en la música argentina, los lanzamientos que compiten por “Álbum del Año” y por “Canción del Año” muestran una gran presencia de géneros con fuerte tradición local como el rock, el folklore, el pop, y mixturas de todos ellos con ritmos urbanos -como el hip hop- y latinos, que habían resultado los géneros favoritos en las ediciones pasadas.
La Temporada de Premios de TNT y HBO Max
Con la transmisión en vivo de los Premios Gardel, la Temporada de Premios de TNT y HBO Max sigue creciendo, y reúne a la audiencia en torno a los momentos culturales más importantes del mundo de la música, el cine y la series. Los Premios Gardel se suman a las galas de premiación que pudieron verse a lo largo de año en TNT y HBO Max, como los Oscars®, lo Grammys® o los Golden Globes®, entre otros, a los que se sumarán nuevos eventos en vivo durante el resto del año, para reconocer a la talentosa comunidad de artistas, creadores y compositores de la industria.
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Premios Gardel 2026: la lista de todos los nominados
Álbum del año
- “Latinaje” – Cazzu
- “No vayas a atender cuando el demonio llama” – Lali
- “La Vida Era Más Corta” – Milo J
- “Cuerpos, vol.1” – Babasónicos
- “Para quién trabajas vol. I” – Marilina Bertoldi
Canción del año
- “Advertencia” – Babasónicos | Autor y compositor: Adrián Rodríguez
- “Niño” – Milo J | Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola | Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “Tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda! A| utores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
- “Con Otra” – Cazzu | Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli | Compositor: Nicolás Cotton
- “Favorita” – Angela Torres | Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
- “El gordo” – Marilina Bertoldi | Autora y compositora: Marilina Bertoldi
- “Querida Yo” – Yami Safdie, Camilo | Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
- “Fresh” – Trueno | Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” | Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
- “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso | Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Grabación del Año
- “In the City” – Charly García & Sting | Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller | Productor: Charly García
- “Niño” – Milo J | Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo | Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda! | Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto | Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto
Ingeniería de Grabación
- “Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso | Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
- “A tres días de la tierra” – Eruca Sativa | Ingeniero: Facundo Rodríguez
- “La Vida Era Más Corta” – Milo J | Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo
Mejor Álbum Artista de Folklore
- “Mirarse en otros ojos” – La Ferni
- “Décimas” – Maggie Cullen
- “Fuera de lugar” – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
- “Para quién trabajas vol. I” – Marilina Bertoldi
- “El retorno” – Santiago Motorizado
- “El (in) Correcto Uso de la Metáfora” – Richard Coleman
- “Continhuará” – Fernando Ruiz Díaz
- “Novela” – Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
- “Canciones de dos puertos” – Alfredo Piro Rinaldi
- “Pratanguero: 4º Esquina Final” – Ariel Prat
- “Actos de gentileza” – Florian
Mejor Álbum Artista Pop
- “Cuerpo” – Olivia Wald
- “Detalles” – Zoe Gotusso
- “Mi Norte & Mi Sur” – Diego Torres
- “No vayas a atender cuando el demonio llama” – Lali
- “No me olvides” – Angela Torres
- “El Verdadero” – Juan Ingaramo
- “Perfectas” – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- “Homenaje al chino de la Nueva Luna” – Daniel Cardozo
- “Malportada” – Nathy Peluso
- “La Casa De La Cumbia vol.1” – The La Planta
- “Vol. 1” – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
- “The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series)” – Gustavo Santaolalla & David Fleming
- “La mujer de la fila (Banda de Sonido Original)” – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
- “Los Mufas: Suerte para la desgracia” – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
- “Gamurgatrónica” – Ruben Rada
- “Querida Yo” – Yami Safdie
- “Vivir Así” – Barbarita Palacios
- “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” – Coti
- “Amor de mi herida” – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
- “Tucumano Soy” – Juan Falú
- “La Vida Era Más Corta” – Milo J
- “Sandro así” – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
- “Rompecabezas” – Ulises Bueno
- “Mejores Amigos de La Muela” – Eugenia Quevedo
- “Que sed” – Luck Ra
- “En Vivo Buenos Aires” – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- “Okupas” – Little Boogie & Stereo
- “Bhavilonia” – Bhavi
- “Culto III” – Neo Pistea
- “Gauchos” – Veeyam
- “EUB Deluxe” – Trueno
- “Versus” – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
- “Apocalipsis” – Pipi Piazzolla Trio
- “Tomás Sainz” – Tomás Sainz
- “New York Sessions Vol. 1” – Leo Genovese - Mariano Otero
- “Nomads” – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
- “Todos los fuegos” – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
- “Compositores Argentinos” – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
- “Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1” – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
- “Murmullo en las aguas” – Las Destrozzi
- “El Teremín, la Serie y el Boxitracio” – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
- “Huaucke Habibi” – Los arcanos del desierto
- “Latinaje” – Cazzu
- “Impulsa el Círculo” – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- “Gracias a la Vida” – Abel Pintos
- “Alquimia” – Patricia Sosa & Mijares
- “Su Amigo Dyango, Vol. 1” – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
- “Polvo de estrellas” – Turf
- “El Regreso” – Tan Bionica
- “Los lobos” – Estelares
- “Ya No Estoy Aquí” – Rayos Láser
- “Alter ego” – Silvestre y La Naranja