CAPIF, la Cámara argentina de la música grabada, anunció hoy detalles de la ceremonia de la próxima edición de los Premios Gardel.

La gala se llevará a cabo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la transmisión podrá verse en vivo a través de la TEMPORADA DE PREMIOS de TNT y HBO Max. A las 20:15 hs comenzará el preshow, con transmisión desde la alfombra roja y a las 21 hs, la gala.

En la edición 2026, por el Álbum del Año compiten Cazzu (“Latinaje”), Milo J (“La vida era más corta”), Lali (“No vayas a atender cuando el demonio llama”), Babasónicos (“Cuerpos, vol. 1”) y Marilina Bertoldi (“Para quién trabajas vol. 1”).

En Canción del Año, en tanto, los artistas que buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos (“Advertencia”), Milo J (“Niño”), Lali & Miranda! (“Mejor que vos”), Cazzu (“Con otra”), Angela Torres (“Favorita”), Marilina Bertoldi (“El gordo”), Yami Safdie y Camilo (“Querida Yo”), Trueno (“Fresh”) y Ca7riel & Paco Amoroso (“#Tetas”).

Como evidencia de un año con marcada diversidad en la música argentina, los lanzamientos que compiten por “Álbum del Año” y por “Canción del Año” muestran una gran presencia de géneros con fuerte tradición local como el rock, el folklore, el pop, y mixturas de todos ellos con ritmos urbanos -como el hip hop- y latinos, que habían resultado los géneros favoritos en las ediciones pasadas.

La Temporada de Premios de TNT y HBO Max

Con la transmisión en vivo de los Premios Gardel, la Temporada de Premios de TNT y HBO Max sigue creciendo, y reúne a la audiencia en torno a los momentos culturales más importantes del mundo de la música, el cine y la series. Los Premios Gardel se suman a las galas de premiación que pudieron verse a lo largo de año en TNT y HBO Max, como los Oscars®, lo Grammys® o los Golden Globes®, entre otros, a los que se sumarán nuevos eventos en vivo durante el resto del año, para reconocer a la talentosa comunidad de artistas, creadores y compositores de la industria.

Premios Gardel 2026: la lista de todos los nominados

Álbum del año

“Latinaje” – Cazzu

“No vayas a atender cuando el demonio llama” – Lali

“La Vida Era Más Corta” – Milo J

“Cuerpos, vol.1” – Babasónicos

“Para quién trabajas vol. I” – Marilina Bertoldi

Canción del año

“Advertencia” – Babasónicos | Autor y compositor: Adrián Rodríguez

“Niño” – Milo J | Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola | Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “Tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! A| utores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

“Con Otra” – Cazzu | Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli | Compositor: Nicolás Cotton

“Favorita” – Angela Torres | Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

“El gordo” – Marilina Bertoldi | Autora y compositora: Marilina Bertoldi

“Querida Yo” – Yami Safdie, Camilo | Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

“Fresh” – Trueno | Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” | Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso | Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

“In the City” – Charly García & Sting | Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller | Productor: Charly García

“Niño” – Milo J | Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo | Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

“Mejor que vos” – Lali & Miranda! | Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto | Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso | Ingenieros: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell

“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa | Ingeniero: Facundo Rodríguez

“La Vida Era Más Corta” – Milo J | Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

“Mirarse en otros ojos” – La Ferni

“Décimas” – Maggie Cullen

“Fuera de lugar” – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

“Para quién trabajas vol. I” – Marilina Bertoldi

“El retorno” – Santiago Motorizado

“El (in) Correcto Uso de la Metáfora” – Richard Coleman

“Continhuará” – Fernando Ruiz Díaz

“Novela” – Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

“Canciones de dos puertos” – Alfredo Piro Rinaldi

“Pratanguero: 4º Esquina Final” – Ariel Prat

“Actos de gentileza” – Florian

Mejor Álbum Artista Pop

“Cuerpo” – Olivia Wald

“Detalles” – Zoe Gotusso

“Mi Norte & Mi Sur” – Diego Torres

“No vayas a atender cuando el demonio llama” – Lali

“No me olvides” – Angela Torres

“El Verdadero” – Juan Ingaramo

“Perfectas” – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

“Homenaje al chino de la Nueva Luna” – Daniel Cardozo

“Malportada” – Nathy Peluso

“La Casa De La Cumbia vol.1” – The La Planta

“Vol. 1” – El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

“The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series)” – Gustavo Santaolalla & David Fleming

“La mujer de la fila (Banda de Sonido Original)” – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

“Los Mufas: Suerte para la desgracia” – Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

“Gamurgatrónica” – Ruben Rada

“Querida Yo” – Yami Safdie

“Vivir Así” – Barbarita Palacios

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” – Coti

“Amor de mi herida” – Camilú

Mejor Álbum Conceptual

“Tucumano Soy” – Juan Falú

“La Vida Era Más Corta” – Milo J

“Sandro así” – Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

“Rompecabezas” – Ulises Bueno

“Mejores Amigos de La Muela” – Eugenia Quevedo

“Que sed” – Luck Ra

“En Vivo Buenos Aires” – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

“Okupas” – Little Boogie & Stereo

“Bhavilonia” – Bhavi

“Culto III” – Neo Pistea

“Gauchos” – Veeyam

“EUB Deluxe” – Trueno

“Versus” – Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

“Apocalipsis” – Pipi Piazzolla Trio

“Tomás Sainz” – Tomás Sainz

“New York Sessions Vol. 1” – Leo Genovese - Mariano Otero

“Nomads” – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

“Todos los fuegos” – Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

“Compositores Argentinos” – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

“Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1” – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

“Murmullo en las aguas” – Las Destrozzi

“El Teremín, la Serie y el Boxitracio” – Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

“Huaucke Habibi” – Los arcanos del desierto

“Latinaje” – Cazzu

“Impulsa el Círculo” – Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

“Gracias a la Vida” – Abel Pintos

“Alquimia” – Patricia Sosa & Mijares

“Su Amigo Dyango, Vol. 1” – Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock