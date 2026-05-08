La esquina de Corrientes y Callao sumó una nueva postal urbana que ya se volvió punto obligado para fanáticos de Charly García, turistas y amantes del arte callejero.

En el marco del 55º aniversario de Zivals, el reconocido muralista Martín Ron realizó una impactante obra de 195 metros cuadrados inspirada en la histórica tapa de Clics Modernos.

El mural puede verse en la terraza del tradicional local ubicado sobre la Avenida Corrientes y reinterpreta la célebre imagen tomada en la esquina neoyorquina de Walker Street y Cortlandt Alley, donde Charly fue fotografiado para uno de los discos más emblemáticos del rock argentino.

Charly García cumplió años (Foto: Movilpress).

Un puente entre Nueva York y Buenos Aires

La propuesta artística traslada aquella escena icónica de Manhattan al corazón porteño y genera un diálogo visual entre dos ciudades profundamente ligadas a la historia de Clics Modernos.

El resultado es una intervención urbana monumental que ya empezó a circular masivamente en redes sociales por su escala y nivel de detalle.

Según trascendió, el propio Charly García visitó el lugar y dio su aval al proyecto antes de su finalización.

Foto: prensa

Quién es Martín Ron, el artista detrás del mural

Considerado uno de los muralistas más importantes del mundo, Martín Ron realizó más de 400 obras en distintas ciudades internacionales como Londres, Miami, Berlín y Tenerife. En Argentina, además, es autor de reconocidos homenajes a figuras como Diego Maradona, Lionel Messi y Pope Francis.

Su trabajo en la Torre de Agua de Miramar fue elegido como Mejor Mural del Mundo por la plataforma Street Art Cities, mientras que en 2021 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.

La historia del mítico espacio cultural de Corrientes

El mural celebra la historia de Zivals, la histórica disquería y librería fundada en 1971. El espacio logró convertirse en un emblema cultural porteño gracias a su catálogo especializado en rock, tango, folklore, jazz y música clásica, sobreviviendo incluso al cierre de grandes cadenas musicales en Argentina.

Con esta nueva intervención artística, la esquina de Corrientes y Callao vuelve a consolidarse como uno de los puntos culturales más representativos de Buenos Aires.