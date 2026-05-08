Este jueves, Adrián Suar y su novia Rocío Robles acudieron como espectadores de Secreto en la Montaña, la obra basada en la película de 2005 Brokeback Mountain de Ang Lee y en el cuento del mismo título, que protagonizan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.
La obra, una de las más esperadas en la cartelera porteña, atrajo a muchos espectadores al Multiteatro de Buenos Aires, entre ellos a Débora Nishimoto, pareja de Lamothe y co protagonista de Envidiosa, al director Javier Daulte, y a Bautista, el hijo mayor de Vicuña y su novia Sol.
Anita Espasandín, pareja de Benjamín, no pudo concurrir al estreno por tener a uno de sus hijos en cama, pero no privó al actor de pasar una noche a puro aplauso del público, que lo esperó a la salida para pedirle autógrafos y fotos.
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