Este jueves, Adrián Suar y su novia Rocío Robles acudieron como espectadores de Secreto en la Montaña, la obra basada en la película de 2005 Brokeback Mountain de Ang Lee y en el cuento del mismo título, que protagonizan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La obra, una de las más esperadas en la cartelera porteña, atrajo a muchos espectadores al Multiteatro de Buenos Aires, entre ellos a Débora Nishimoto, pareja de Lamothe y co protagonista de Envidiosa, al director Javier Daulte, y a Bautista, el hijo mayor de Vicuña y su novia Sol.

Anita Espasandín, pareja de Benjamín, no pudo concurrir al estreno por tener a uno de sus hijos en cama, pero no privó al actor de pasar una noche a puro aplauso del público, que lo esperó a la salida para pedirle autógrafos y fotos.

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LAS FOTOS DEL ESTRENO DE SECRETO EN LA MONTAÑA, CON BENJAMÍN VICUÑA Y ESTEBAN LAMOTHE

Adrián Suar (Foto: Movilpress)

Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Joaquín Laviaguerre y Cande Molfese (Foto: Movilpress)

Débora Nishimoto (Foto: Movilpress)

Javier Daulte (Foto: Movilpress)

Adrián Suar y Rocío Robles (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

El elenco de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress)

El elenco de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress)

El elenco de Secreto en la Montaña (Foto: Movilpress)

Bautista Vicuña y Sol (Foto: Movilpress)

Bautista Vicuña y Sol (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto (Foto: Movilpress)

Adrián Suar junto a Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

Esteban Lamothe, Adrián Suar y Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

Adrián Suar junto a Bautista Laviaguerre y Joaquín Laviaguerre (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

Adrián Suar junto a Bautista y Joaquín Laviaguerre, Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña, muy requerido a la salida del teatro (Foto: Movilpress)

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