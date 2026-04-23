Rocío Robles rompió el silencio y contó detalles inéditos sobre el comienzo de su noviazgo con Adrián Suar. La modelo se animó a relatar cómo fue el primer contacto con el productor y sorprendió al revelar que una tarotista le anticipó el giro inesperado que daría su vida amorosa.
La confesión llegó durante una entrevista en el programa LAM (América), donde Robles se animó a hablar de todo. “A él desde Griselda no le conocimos más nada”, lanzó Ángel de Brito, haciendo referencia al pasado sentimental de Suar. Robles, entre risas, respondió: “No dijeron”, y enseguida aclaró que ni ella misma se esperaba este romance: “Prefiero que tenga un historial largo, pero no se lo veía venir nadie, ni yo tampoco”.
La historia de amor tuvo un giro místico. Robles recordó que, mientras vivía en México y trabajaba en Televisa, sentía la necesidad de volver a la Argentina, pero no se animaba a dejar su carrera allá. “Me encantó México, pero no para vivir”, confesó.
ROCÍO ROBLES RECORDÓ LA FRASE DE UNA TAROTISTA QUE LE ANUNCIÓ SU ROMANCE CON ADRIÁN SUAR
En ese momento de dudas, una amiga le sugirió que consultara a Grace Pasos, una tarotista famosa en TikTok. “Le escribí para preguntarle si me convenía quedarme en México o volver. Yo muy soltera, tenía un par de opciones, pero ella me dijo: ‘Todo esto es para divertirte. Te va a aparecer alguien de acá a un año, que es más grande, rubio, trabaja en la tele’”, relató Robles.
Su reacción fue tajante: “No me interesa, alguien más de la tele, dos que nos maquillamos, no quiero”. Ya instalada en Buenos Aires y trabajando en ESPN, Robles recibió un mensaje inesperado en Instagram. “Me pone: ‘Qué bien estás en el programa’. Estaba en mi peor día, con la peluca horrible. Dije: ‘¿Me estará tirando onda?’ Pero me invita al teatro, me dice que vaya con quien quiera, hasta con mi novio si quería”, recordó.
La invitación fue para ver la obra “Felicidades”. “Van a ser dos años que salimos”, contó Robles, dejando en claro que el vínculo se fue construyendo de a poco y con mucha discreción hasta que al cumplir un año decidieron oficializar su relación.
