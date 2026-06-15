La noticia de la muerte de Gaspi en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro sacudió a sus seguidores y al mundo del streaming argentino. Pero en medio del dolor, un tuit publicado meses atrás por Giorgio Armas, conocido como el “astrólogo de Boca”, volvió a tomar fuerza y generó escalofríos en las redes.

El 26 de enero, Armas escribió en su cuenta de X: “Streamer famoso español o argentino tendrá un accidente en estos meses. Que tenga cuidado con los viajes”. El mensaje, que en su momento pasó desapercibido, se viralizó apenas se confirmó que Gaspi era una de las víctimas fatales del choque de helicópteros en Brasil.

Giorgio Armas y Gaspi (Fotos_ Instagram @giorgioarmas7 y y @gaspipd)

En diálogo con TN Show, el astrólogo se mostró devastado por la noticia y expresó su admiración por el joven creador de contenido: “Estoy destruido. Es el más grande para mí”, sostuvo, visiblemente conmovido.

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La confirmación de la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó una ola de conmoción entre sus seguidores y en todo el universo del streaming. El joven, nacido en Buenos Aires, se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas de las redes sociales gracias a su estilo irreverente, sus entrevistas callejeras y un humor que no pasaba desapercibido.

Gaspi saltó a la fama a los 17 años, recorriendo las calles porteñas con su micrófono y su clásico “Buenas”, interactuando con desconocidos y protagonizando situaciones insólitas que rápidamente se hicieron virales en YouTube, TikTok y otras plataformas.

Giorgio Armas y Gaspi (Fotos_ Instagram @giorgioarmas7 y @gaspipd) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

A pesar de tener pocos videos en su canal, logró reunir millones de suscriptores y se transformó en uno de los influencers más comentados de la Argentina. Su estilo directo y provocador despertó tanto admiración como críticas, convirtiéndolo en una figura tan querida como cuestionada dentro del ecosistema digital.

En 2022, Gaspi fue elegido “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, un reconocimiento que consolidó su lugar entre los creadores de contenido más influyentes del país. Sin embargo, poco después decidió alejarse de la exposición pública y atravesó una crisis personal que lo llevó a reducir drásticamente su actividad en redes. Su regreso se produjo en 2025 con “La vuelta de Gaspi”, un video más íntimo y reflexivo que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera.

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