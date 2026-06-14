La comunidad del streaming argentino está de luto tras la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los youtubers más populares del país. El joven de 23 años falleció este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se precipitaron sobre una zona comercial del barrio Recreio dos Bandeirantes.

El choque dejó un saldo de seis víctimas fatales y provocó un incendio que afectó a varios vehículos eléctricos. Entre los fallecidos también se encontraban el músico Oliver Tree, el realizador audiovisual de Blender Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. Las autoridades brasileñas informaron que las causas del accidente siguen bajo investigación.

Lucas Vignale y Gaspi (Foto: Instagram @gaspipd)

Gaspi se ganó el cariño de millones de seguidores gracias a su humor irreverente, provocador y muchas veces polémico. Su marca registrada era el saludo “bueeenas”, un micrófono atado con cinta adhesiva y entrevistas desopilantes en las calles de Buenos Aires. Así, se transformó en una de las caras más reconocidas de las redes sociales argentinas.

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EL FENÓMENO GASPI: DE LAS CALLES DE BUENOS AIRES A LA FAMA EN YOUTUBE

Su carrera arrancó en 2019 y, en poco tiempo, se convirtió en un verdadero fenómeno de internet. Sus videos, cargados de situaciones absurdas, humor incómodo e interacciones espontáneas con desconocidos, sumaron millones de reproducciones y una comunidad fiel que lo seguía en cada paso.

Detrás del personaje desfachatado, Gaspi era un joven reservado que atravesó momentos difíciles en su infancia. Parte de su niñez la vivió junto a su madre en La Serena, Chile, en condiciones precarias y en una casa que construyeron ellos mismos.

Gaspi (Foto: Instagram @gaspipd)

A pesar de su éxito, Gaspi también enfrentó el lado B de la exposición pública. El desgaste emocional lo llevó a alejarse temporalmente de las redes sociales, buscando resguardarse de la presión y la atención constante. Más adelante, regresó con proyectos más personales, donde se animó a reflexionar sobre su identidad y el impacto de la fama en su vida.

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EL LEGADO DE GASPI EN AL CULTURA YOUTUBER DE ARGENTINA

Uno de los hitos de la carrera de Gaspi fue su participación en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. Allí mostró una faceta distinta, marcada por el esfuerzo físico y la disciplina de los entrenamientos, lejos del humor callejero que lo hizo famoso.

Con solo 23 años, Gaspi dejó una huella profunda en el universo digital argentino. Su estilo único, su capacidad para generar conversación y una personalidad que nunca pasó desapercibida lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de una generación que creció entre YouTube, Twitch y las redes sociales.

Gaspi y Juli Savioli (Foto: Instagram @julisavioli)

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de dolor y despedida en las redes, donde miles de seguidores y colegas lo recordaron por su autenticidad y su aporte al mundo del entretenimiento online.

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