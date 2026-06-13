La noche del sábado en La Noche de Mirtha estuvo marcada por la emoción y el recuerdo. Mirtha Legrand abrió su programa con un sentido homenaje a María Rosa Fugazot, la reconocida actriz que murió esta semana a los 83 años y dejó un profundo dolor en el mundo del espectáculo argentino.

“Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana…”, expresó Mirtha, lanzando un beso al cielo antes de que la producción comparta un tape con imágenes del paso de Fugazot por la famosa mesaza, gesto que conmovió a todos los presentes y a los televidentes.

Mirtha Legrand recordó a María Rosa Fugazot (Foto: captura de eltrece).

La conductora, visiblemente emocionada, no dudó en dedicarle unas palabras más a su colega y amiga: “Que en paz descanse, era una actriz maravillosa, se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo, que en paz descanses María Rosa, yo soy Rosa María… al revés”, dijo Mirtha, recordando la dura historia personal de la actriz y la coincidencia de sus nombres.

Mirtha Legrand recordó a María Rosa Fugazot con un homenaje en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

El homenaje fue uno de los momentos más destacados de la noche y reflejó el cariño y la admiración que el ambiente artístico sentía por Fugazot, quien supo brillar en teatro, cine y televisión a lo largo de su extensa carrera.

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Como cada sábado, Mirtha Legrand no solo fue noticia por sus palabras, sino también por su estilo. Fiel a su costumbre, la diva expresó: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque yo señores ya soy una leyenda y la leyenda continúa…”.

(Foto: captura de eltrece).

Luego, la diva presentó su look y lo describió con orgullo: “Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy… tengo una falda negra de shantung y una blusa blanca con lunares, están de última moda, tiene que marcar bien la cinturita, es de los hermanos Iara”, detalló Mirtha, marcando tendencia y demostrando que sigue siendo un ícono de la moda a sus 99 años.

El look de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

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