Se acerca el fin de semana largo y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 13 de junio, la conductora marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a los periodistas Nacho Otero y Ernesto Tenembaum.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 13 de junio del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

En la mesa de la Chiqui Legrand de este fin de semana también estarán la abogada y ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina Elisa Carrió y el economista Fausto Spotorno.

MIRTHA LEGRAND LAMENTÓ LA MUERTE DEL INDIO SOLARI: “ME AFECTÓ MUCHÍSIMO, LO ADMIRABA”

La muerte de Carlos “Indio” Solari sigue generando conmoción en el mundo del espectáculo y la cultura argentina. En esta oportunidad, quien se mostró profundamente afectada por la noticia fue Mirtha Legrand, que habló con LAM y recordó el vínculo pendiente que siempre soñó concretar con el legendario artista.

Abordada por las cámaras del ciclo que conduce Ángel de Brito en la entrada del Teatro Ópera donde se dispuso a disfrutar de la obra Billy Elliot, la diva fue consultada sobre el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y no ocultó su tristeza.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

“Mirtha, ¿cómo está enun día tan conmovidocon la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?”, le preguntó el cronista. A lo que Mirtha se sinceró: “No pudo ir nunca, una lástima. Me enteré de la noticia por la radio. Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho”, cerró, visiblemente movilizada por la pérdida del artista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.