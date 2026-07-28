La cantante, compositora y multiinstrumentista Daniela Milagros presenta en vivo de “Attention Attention”, su primer álbum de estudio. La cita será el próximo 18 de octubre, a las 21:00, en Lucille (Gorriti 5520, Palermo, Ciudad de Buenos Aires).

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Un show que recorrerá de principio a fin “Attention Attention”

Luego de presentarse en escenarios y festivales de Argentina, Uruguay y Paraguay, además de haber sido artista invitada de Slash, Daniela Milagros continúa llevando su disco debut a nuevos escenarios.

Acompañada por su banda y por su hermano Rodrigo de Miguel, guitarrista, compositor y director artístico del proyecto, interpretará “Attention Attention” completo junto a las canciones más representativas de su repertorio.

La propuesta promete una experiencia inmersiva donde el rock, la estética cinematográfica y la intensidad de sus shows en vivo serán los grandes protagonistas.

“Attention Attention”, el álbum que impulsa la carrera de Daniela Milagros

El disco debut de Daniela Milagros representa un punto de inflexión en su carrera artística. El trabajo incluye canciones que rápidamente lograron repercusión entre el público, como:

EGO

PSYCHOKILLER , su versión en español del clásico de Talking Heads

FANTASÍA

HIPNOTIZA

ADRENALINA

QUE LA NOCHE DIGA

Con una identidad que fusiona rock y pop contemporáneo, la artista desarrolla un sonido propio acompañado por una fuerte impronta visual y escénica.

Una de las artistas emergentes del rock argentino

En los últimos meses, Daniela Milagros se consolidó como una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del rock argentino.

Recientemente compartió escenario con Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N’ Roses, y protagonizó un exitoso concierto en el Roxy como parte de la gira de presentación de su álbum debut.

Su carrera también incluye actuaciones junto a grandes artistas internacionales como Slash, además de presentaciones con The Warning, The Hives, Black Veil Brides y Tokio Hotel, demostrando una rápida proyección dentro de la escena del rock internacional.

De Lollapalooza a Cosquín Rock: el crecimiento de Daniela Milagros

Nacida en Buenos Aires en 2004, Daniela Milagros se ha convertido, con apenas 20 años, en una de las artistas jóvenes con mayor crecimiento del país.

Es cantante, compositora, actriz y multiinstrumentista. Toca piano, batería, bajo y keytar, una versatilidad que le permitió desarrollar una propuesta artística con identidad propia.

Durante los últimos años participó en algunos de los festivales más importantes de la región, entre ellos:

Lollapalooza Argentina

Cosquín Rock

Quilmes Rock

Rock en Baradero

Cosquín Rock Uruguay

Harlem Fest

Alerta Rock!

Además, fue convocada como embajadora latinoamericana por CASIO y representa a la reconocida marca alemana de bajos Warwick, utilizada por músicos de renombre internacional.

Daniela Milagros en redes sociales

El crecimiento de la artista también se refleja en sus plataformas digitales:

Más de 3,2 millones de seguidores en TikTok .

219 mil seguidores en Instagram .

Más de 31 mil suscriptores en YouTube .

Cerca de 32 mil oyentes mensuales en Spotify.

Daniela Milagros en Lucille: fecha, lugar y entradas