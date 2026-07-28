La cantante española BEBE anuncia sus fechas en Argentina como parte de su esperada gira internacional Pafuera Telarañas - 20 Años Tour, el regreso de uno de los discos más icónicos de la música en castellano.

Cuándo y dónde se presentará Bebe en la Argentina

13 de octubre: Bioceres Arena, Rosario.

15 de octubre: Teatro Ópera, Buenos Aires.

17 de octubre: Teatro Mercedes Sosa, Tucumán.

18 de octubre: Quality Espacio, Córdoba.

Bebe regresa a la Argentina con una gira muy especial por los 20 años de Pafuera telarañas (Foto de prensa)

Veinte años después de haber irrumpido en la escena musical con un álbum que redefinió el pop español, BEBE vuelve a los escenarios argentinos para rememorar, canción por canción, el disco que la catapultó a la fama internacional. Producido por Carlos Jean y lanzado en 2004, Pafuera Telarañas se convirtió en un fenómeno generacional con himnos como “Malo”, “Ella”, “Siempre Me Quedará” y “Ska de la Tierra”.

La gira, que recorre escenarios de España y continúa su trayecto por México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico, tiene en Argentina una de sus paradas más esperadas. BEBE subirá al escenario acompañada de su banda completa para ofrecer un show que promete ser una experiencia irrepetible: un recorrido emocional por el repertorio íntegro del álbum debut, canciones que siguen resonando con la misma fuerza dos décadas después.

Argentina tiene un lugar especial en la historia de este disco: fue uno de los primeros países latinoamericanos donde la artista conquistó escenarios en su primera gira internacional. Este regreso, dos décadas más tarde, cierra un círculo de gratitud y celebración.