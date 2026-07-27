Una noticia que emocionó a los fanáticos del rock sacudió este lunes las redes sociales. Ronnie Wood, histórico guitarrista de los Rolling Stones, anunció su regreso a la Argentina con un show que marcará un hito en su carrera: será la primera vez que se presente como solista en el país.

El músico británico llegará con Ronnie Wood & His Band para presentar Fearless: Anthology 1965-2025, un espectáculo que recorrerá las distintas etapas de sus seis décadas de trayectoria. La cita será el 6 de noviembre en el Movistar Arena, con la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.

Cuándo es el show de Ronnie Wood en Argentina y cómo comprar las entradas

El esperado concierto tendrá lugar el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa, con seis cuotas sin interés, comenzará el 28 de julio a las 10.

Foto: prensa

En tanto, la venta general se habilitará el 29 de julio a las 10, con todos los medios de pago, exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Qué canciones tocará Ronnie Wood en Buenos Aires

El espectáculo estará centrado en Fearless: Anthology 1965-2025, el recopilatorio que Ronnie Wood publicó recientemente y que resume seis décadas de carrera.

El repertorio recorrerá toda su historia musical, desde sus primeros pasos en bandas como The Birds, The Creation, The Jeff Beck Group y Faces, hasta su histórica etapa junto a los Rolling Stones.

Además, incluirá material inédito como Mother of Pearl y una nueva versión de A Certain Girl, grabada junto a Chrissie Hynde.

El especial vínculo de Ronnie Wood y los Rolling Stones con la Argentina

El regreso de Ronnie Wood tiene un significado especial para el público argentino. Se produce exactamente diez años después del América Latina Olé Tour, la última visita de los Rolling Stones al país.

A lo largo de su historia, la banda se presentó en Argentina en 1995, 1998, 2006 y 2016, con conciertos que reunieron a más de 900.000 espectadores y consolidaron una relación única con los fanáticos locales.

Incluso durante el Hackney Diamonds Tour, Ronnie Wood dedicó un mensaje especial a los argentinos que viajaron para verlos en Norteamérica.

“Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds Tour por Norteamérica”, escribió en sus redes sociales.

Ronnie Wood llega en uno de los mejores momentos de su carrera

El anuncio coincide con una intensa actividad artística del guitarrista.

El pasado 10 de julio, los Rolling Stones lanzaron Foreign Tongues, su vigésimo quinto álbum de estudio, mientras que Wood continúa presentando el material de Fearless: Anthology 1965-2025, un trabajo que resume toda su evolución musical y que ahora traerá por primera vez a la Argentina en formato de show solista.

Antes de desembarcar en Buenos Aires, la gira recorrerá países como Austria, Italia, Reino Unido, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, España, Portugal, Brasil y Chile.