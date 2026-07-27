La final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y esta vez el foco estuvo puesto en la familia de Leandro Paredes.

Valeria Evangelina, tía del mediocampista de la Selección argentina y Boca, llamó la atención al compartir en sus redes sociales una llamativa teoría conspirativa sobre la derrota frente a España.

La publicación hace referencia a las declaraciones de Andrés “Duka” Ducatenzeiler, expresidente de Independiente y actual streamer, quien aseguró que los futbolistas argentinos enviaron supuestos “mensajes encriptados” durante el partido y en los festejos posteriores.

Foto: Instagram Valeria Evangelina

Qué compartió la tía de Leandro Paredes sobre la final del Mundial

A través de una historia de Instagram, Valeria Evangelina replicó un fragmento de la entrevista que Ducatenzeiler brindó en el programa TVR.

Allí, el exdirigente sostuvo que los jugadores de la Selección argentina intentaron transmitir señales al público.

“Los jugadores fueron honestos más que nadie porque nos enviaron mensajes encriptados”, afirmó.

La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Foto: Instagram Valeria Evangelina

La teoría de Duka Ducatenzeiler sobre la derrota de Argentina

Durante la entrevista, Ducatenzeiler también hizo referencia a la bandera que los futbolistas argentinos exhibieron tras la semifinal y que generó controversia por una posible sanción de la FIFA.

“Ellos mostraron una bandera que estaba prohibido mostrar. Entonces, estos hombres son sagrados. Hay que hacerles un homenaje todos los días porque revolucionaron el mundo”, expresó.

Además, profundizó su teoría al sostener que existió una supuesta intervención externa en la definición del campeonato.

“No me lo va a negar nadie, porque tengo 55 años de fútbol y sé exactamente cuándo un jugador te manda un mensaje encriptado”.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que respalde esa interpretación ni la Selección argentina se pronunció sobre esas afirmaciones.

El mensaje de Camila Galante para Leandro Paredes tras la final del Mundial

Mientras la publicación de la tía del futbolista generaba repercusión, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, eligió un camino completamente distinto y compartió un emotivo mensaje de apoyo para el mediocampista.

“Hay momentos en la vida que quedan grabados para siempre, y este Mundial va a ser uno de ellos. No porque haya salido como todos soñábamos, sino porque tanto vos como este grupo demostraron una vez más lo enormes que son”.

Luego destacó el esfuerzo del jugador durante toda la Copa del Mundo. “Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás”.

Leandro Paredes y Camila Galante. Fotos: Instagram ccamilagalantee

También hizo referencia al orgullo que sienten sus hijos al verlo representar a la Argentina.

“Saben de un papá que lucha por sus sueños, que nunca deja de creer y que nunca bajó los brazos. Vieron cómo representaste a un país entero con garra y corazón”.