A una semana de la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina cayó por 1 a 0 frente a España y se quedó con el subcampeonato, Lionel Scaloni compartió una emotiva carta en Instagram.

El entrenador argentino compartió un profundo mensaje en el que expresó sus sentimientos tras la derrota, pidió disculpas por no haber podido conquistar una nueva Copa del Mundo y destacó los valores que, según él, representó el plantel durante toda la competencia.

La emotiva carta de Lionel Scaloni una semana después del Mundial 2026

La emotiva carta de Lionel Scaloni una semana después del Mundial 2026

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, comenzó escribiendo el DT.

Luego, Scaloni sorprendió con un sentido pedido de perdón dirigido a los hinchas argentinos: “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.

Sin embargo, el entrenador remarcó que el mayor logro de este grupo fue la actitud con la que afrontó cada desafío. “Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”, expresó.

A continuación, enumeró los valores que marcaron el camino de la Albiceleste: “El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… Ese es el verdadero trofeo”.

Finalmente, Scaloni agradeció a quienes formaron parte del camino mundialista: “Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”.

El mensaje concluyó con una posdata que rápidamente se viralizó entre los fanáticos: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.