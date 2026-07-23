La historia de El Club de la Milanesa dio un giro inesperado con la incorporación de Lionel Messi como socio. La cadena gastronómica más ahora se prepara para una etapa de expansión internacional con el futbolista como uno de sus principales accionistas.

La empresa fue fundada por Celina “Kitty” Rosso, Federico Sala y Santiago Magliano. Actualmente cuenta con cerca de 70 locales distribuidos en diez provincias argentinas, además de presencia en Uruguay y Estados Unidos, y ya superó las 40 millones de milanesas vendidas.

CÓMO SE SUMÓ LIONEL MESSI AL PROYECTO

El vínculo entre la empresa y el campeón del mundo se gestó a lo largo de un año de conversaciones que comenzaron gracias a franquiciados de la marca y llegaron hasta Jorge Messi, padre del futbolista.

Lionel Messi apuesta por El Club de la Milanesa: cómo es el ambicioso plan de expansión de la marca. Crédito: El Club de la Milanesa

Finalmente, hace un año, Lionel Messi ingresó como socio igualitario, con el mismo porcentaje accionario que Rosso, Sala y Magliano.

UNA INVERSIÓN MILLONARIA PARA MULTIPLICAR LA PRODUCCIÓN

La empresa también avanza con la construcción de una nueva planta industrial en Tigre. Desde allí, la planta abrirá la puerta a las exportaciones hacia países del Mercosur y la Unión Europea, además del ingreso al segmento de productos para consumo en el hogar.

Lionel Messi apuesta por El Club de la Milanesa: cómo es el ambicioso plan de expansión de la marca. Crédito: El Club de la Milanesa

EL DESEMBARCO EN ESPAÑA Y EL CRECIMIENTO INTERNACIONAL

Uno de los próximos objetivos será la apertura del primer local europeo en Castelldefels, cerca de Barcelona. Desde allí, la empresa proyecta expandirse por Cataluña con al menos cinco sucursales durante los primeros años.

La estrategia internacional también contempla seguir creciendo en Estados Unidos, donde ya opera en Miami, tiene presencia dentro del estadio del Inter Miami con un puesto de sándwiches de milanesa y recientemente inauguró un nuevo local en Weston.

En Uruguay, la cadena ya cuenta con dos establecimientos en Montevideo y prevé nuevas aperturas antes de fin de año. Mientras tanto, en Argentina continuará expandiéndose hacia regiones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, con nuevos locales previstos en Neuquén y Río Negro.

Lionel Messi apuesta por El Club de la Milanesa: cómo es el ambicioso plan de expansión de la marca. Crédito: El Club de la Milanesa

Antes de que termine el año, la compañía lanzará su primera línea de milanesas para cocinar en casa, un negocio completamente nuevo para la marca.