Claudio “Chiqui” Tapia decidió expresarse a través de sus redes sociales después de varios días de silencio, y lo hizo mediante una extensa carta dirigida a “todos los argentinos”, en la que combinó dos mensajes centrales: el reconocimiento deportivo hacia España, flamante campeón del mundo tras vencer a la Albiceleste en la definición, y una defensa cerrada del plantel frente a lo que definió como una campaña de desprestigio contra el país.

El dirigente admitió que España fue superior en la final y que supo quedarse con el título de manera merecida, remarcando que en el deporte también hay que aprender a aceptar las derrotas. Sin embargo, insistió en poner en valor el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni, que llegó a dos finales mundialistas consecutivas y que, según describió, volvió a representar con orgullo a millones de compatriotas.

El comunicado del presidente de la AFA. Crédito instagram

Tapia también se refirió al sacrificio de los jugadores y del cuerpo técnico, que pasaron más de 50 días lejos de sus familias con el objetivo de representar de la mejor manera posible a la Argentina. Para el titular de la AFA, ese compromiso es lo que debería primar por sobre la angustia de la derrota, en un mensaje que buscó bajarle el tono a la desazón futbolera y correr el eje hacia otro tema que lo preocupa.

LAS OPERACIONES CONTRA LA SELECCIÓN ARGENTINA

El tramo más fuerte de la carta llegó cuando el presidente de la AFA apuntó directamente contra quienes, a su entender, buscaron instalar teorías y críticas infundadas contra el seleccionado y contra el país en los días posteriores a la final. Tapia pidió no dejarse llevar por las mentiras ni por las maniobras que, dijo, solo buscan desestabilizar, y llamó a dejar de lado los intentos de enfrentar a quienes tanto le dieron al fútbol argentino.

Claudio "Chiqui" Tapia y el desconsolado abrazo con Scaloni. Crédito Captura web

En ese sentido, cerró su descargo con una frase que resume el espíritu del mensaje: “las operaciones pasan”, mientras que el compromiso, el trabajo y el corazón de la Selección quedan para siempre. El comunicado se da además en un contexto de rumores cruzados en torno a la figura de Tapia y a la propia AFA, que en los últimos días también debió salir a desmentir versiones sobre supuestas citaciones judiciales en Estados Unidos.

EL RECAMBIO QUE VIENE PARA LA SELECCIÓN

Más allá del comunicado, la carta también funciona como un cierre simbólico de ciclo. Con Lionel Messi ya fuera de la consideración para futuras convocatorias, la Selección argentina empieza a mirar hacia el recambio generacional de cara a los próximos compromisos internacionales, un desafío que Scaloni y su cuerpo técnico ya empezaron a trabajar puertas adentro.

FILE PHOTO: Argentina's Lionel Messi with the runners-up medal as he looks dejected after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026/File Photo Por: IMAGN IMAGES via Reuters

Para buena parte del periodismo deportivo, el gesto de Tapia de salir a bancar públicamente al plantel busca además contener el ánimo de un grupo que, pese a la derrota, es señalado por muchos como el mejor de la historia del fútbol argentino, con un título en Qatar 2022, dos Copas América y una Finalíssima en su haber reciente.

LA CARTA COMPLETA DEL “CHIQUI” TAPIA

A todos los argentinos:

No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias.

Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente.

Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo.

Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible. Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido.

También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol.

Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre.

Vamos Argentina.