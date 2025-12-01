El campeonato de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en sus instancias finales, con varios equipos ya clasificados para las semifinales y otros que están en camino a disputar los últimos encuentros de cuartos de final, entre ellos Gimnasia y Esgrima de La Plata y Barracas Central.

En TN Deportivo, ciclo que el jueves recibió el Martín Fierro al mejor programa de cable de su especialidad, Marcelo Fiasche y su equipo recibieron la peor de las noticias respecto a la cobertura que se disponían a hacer sobre este encuentro, que tendrá lugar este lunes a las 17.

El staff de TN Deportivo ganó el Martín F ierro (Foto: Instagram TN Deportivo)

Tras varias semanas de denunciar las sospechosas maniobras que beneficiaron a Barracas Central, equipo del presidente de AFA, como el penal que le cobraron a frente a Deportivo Riestra, la situación entre el ciclo de TN y “El Guapo” no es la mejor.

TN DEPORTIVO RECIBIÓ UNA INESPERADA NOTICIA DE PARTE DE CHIQUI TAPIA EN MEDIO DE LAS SOSPECHAS POR LAS MANIOBRAS QUE BENEFICIAN BARRACAS CENTRAL

“Nos acaba de llegar un mail”, anunció Fiasche al aire, mientras Pablo Gravellone leía: “Por razones de seguridad y falta de cupo, no podemos otorgar la acreditación solicitada para el partido Barraca Central vs. Gimnasia. Desde ya, muchas gracias y saludos. Departamento de Prensa de Barracas Central”.

“TN Deportivo no va a estar en el Chiqui Tapia Stadium”, reflexionó Gravellone. “Avisamos a nuestra gente que lamentablemente no habrá un equipo periodístico nuestro trabajando en el estadio”, agregó Fiasche, que recordó que el estadio de Barracas fue remodelado recientemente para elevar su capacidad de 2500 a 4400 personas, y pidió que la próxima vez les hagan lugar.

Claudio "Chiqui" Tapia (Foto: Instagram @chiquitapia)

“Es un camarógrafo y un periodista. Tampoco les pedimos un equipo móvil. Tampoco es que vamos a mandar a una delegación”, reclamó Fiasche. Por su parte, Pablo Cecchini advirtió que, paradójicamente, Barracas Central ganó la semana pasada un Premio Alumni por “mejor atención a los visitantes”.

