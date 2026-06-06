A los 39 años, mientras continúa su carrera en el Inter Miami, Luis Suárez demuestra que su éxito trasciende ampliamente las canchas.

El máximo goleador de la historia de la selección uruguaya reveló detalles de su faceta empresarial y cómo logró construir un verdadero imperio económico que hoy abarca gastronomía, deporte e inversiones.

En una entrevista con Forbes Uruguay, el delantero contó que actualmente lidera Chalito, una cadena especializada en milanesas que ya cuenta con 22 locales distribuidos en Europa, más de 300 empleados y una facturación anual superior a los 24 millones de euros. El proyecto nació casi por casualidad, a partir de su relación con un restaurante familiar en España durante su etapa como jugador del Barcelona.

CÓMO LUIS SUÁREZ APRENDIÓ A MANEJAR SU DINERO

Lejos de presentarse como un empresario infalible, Suárez reconoció que cometió errores cuando comenzó a ganar dinero. El exjugador de Liverpool y Barcelona admitió que realizó inversiones que no funcionaron y que tuvo que aprender a administrar su patrimonio a través de la experiencia.

“Nadie te enseña a manejar el dinero”, aseguró. Aquellos tropiezos lo llevaron a rodearse exclusivamente de familiares de confianza, quienes hoy participan activamente en la gestión de sus negocios y decisiones financieras.

Lionel Messi y Luis Suárez buscarán darle el triunfo al Inter Miami para pasar a cuartos de final. (Foto: Reuter).

Su esposa, Sofía Balbi, ocupa un rol central dentro de ese esquema. Según explicó, es quien lo ayuda a mantener los pies sobre la tierra y a planificar el futuro más allá del fútbol profesional.

EL CLUB QUE FUNDÓ CON LIONEL MESSI

Otro de los grandes proyectos que entusiasma al uruguayo es Deportivo LSM, la institución deportiva que creó junto a Lionel Messi. El nombre surge de las iniciales de ambos socios y refleja una amistad que trascendió los vestuarios para convertirse en una alianza empresarial.

El club ya consiguió ascender en Uruguay y tiene una meta ambiciosa: alcanzar la máxima categoría y disputar la Copa Libertadores antes de 2030. Según contó Suárez, cada paso es analizado cuidadosamente para garantizar la sustentabilidad económica del proyecto.

DE BARRER CALLES A FACTURAR MILLONES

Antes de convertirse en una estrella internacional, Suárez tuvo una infancia marcada por las dificultades económicas. Por eso, asegura que hoy intenta transmitirles esos valores a sus hijos, enseñándoles la importancia del esfuerzo y el valor del dinero.

El delantero recordó que durante años utilizó el mismo par de zapatillas para ir a la escuela, entrenar y salir con amigos. Esa experiencia, afirma, sigue guiando muchas de las decisiones que toma tanto en su vida personal como en sus negocios.

Lionel Messi junto a Luis Suárez en la previa del partido del Inter Miami ante Philadelphia Union. (Foto: Reuters)

Con restaurantes en expansión, inversiones inmobiliarias, una ciudad deportiva propia y un club que comparte con Messi, Luis Suárez parece haber encontrado una nueva manera de competir. Esta vez, lejos de los estadios, pero con la misma ambición que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia de Uruguay.