Luis Suárez y su esposa Sofía Balbi viven en una imponente propiedad en Fort Lauderdale, dentro del exclusivo barrio cerrado de Bay Colony, el mismo complejo donde reside la familia Messi. La vivienda costó 11,5 millones de dólares, una cifra incluso superior a la que pagó La Pulga por su residencia.

Según reportó The Real Deal, la mansión fue sometida a una renovación integral en 2020 que disparó su tasación desde los 3,5 millones iniciales hasta los 11,5 millones que finalmente desembolsaron el futbolista y su esposa Sofía Balbi.

CERCA DEL INTER MIAMI Y DEL COLEGIO DE LOS HIJOS

La elección del barrio no fue casual. Bay Colony se encuentra a pocos minutos del centro de entrenamiento del Inter Miami y de su estadio, lo que facilita la rutina deportiva del delantero. Además, está próximo a la prestigiosa escuela Pine Crest, reconocida por su excelencia académica, donde estudian Delfina, Benjamín y Lautaro, los tres hijos del matrimonio.

Así es la lujosa mansión de Luis Suárez y Sofía Balbi en Miami

DETALLES DE LUJO EN 500 METROS CUADRADOS

La mansión despliega casi 500 metros cuadrados de superficie y combina diseño contemporáneo con máximas comodidades. Cuenta con ocho habitaciones amplias y luminosas, ocho baños de diseño exclusivo, una piscina privada de gran tamaño, una sala de gimnasio totalmente equipada y un spa dentro de la propiedad. A esto se suma el acceso directo al lago, ideal para deportes náuticos, y la seguridad las 24 horas característica del barrio cerrado.

Así es la lujosa mansión de Luis Suárez y Sofía Balbi en Miami

Más allá del aspecto deportivo, esta mudanza consolida la amistad histórica entre Suárez y Messi, ahora también vecinos. La cercanía permite que ambas familias compartan el día a día, mientras los futbolistas vuelven a brillar juntos con la camiseta del Inter Miami.