El ciclo Sin Formato, emitido por Barro TV, se convirtió en el epicentro de una discusión que rápidamente explotó en redes sociales. Durante una charla sobre hombres que logran parejas muy atractivas gracias a la exposición que les da la fama, una de las conductoras decidió poner un ejemplo concreto, aunque con cierto rodeo: “No voy a nombrarlo, pero Fede Bal. No voy a nombrar a Fede Bal. Pero chicas, todas sus novias fueron hermosas”.

A partir de ahí, el debate derivó hacia una supuesta “estrategia” femenina de salir con hombres que “no les gustan a nadie” para evitar la competencia. El fragmento se viralizó de inmediato y llegó, como era esperable, a oídos del propio involucrado.

LA RESPUESTA DE FEDE BAL: “NUNCA LES TRABAJÉ DE LINDO”

El hijo de Carmen Barbieri no tardó en reaccionar. Lejos de ignorar el clip, lo compartió en sus propias redes con un mensaje que combinó ironía y reflexión: “¿Y estas nadies hablando de mí? Y lo comparto para que el recorte que eligieron subir, lo puedan ver todos hasta el final”.

Pero su descargo fue más allá de la chicana. Bal apuntó directamente contra la lógica que convierte el físico en una vara de medida para juzgar capacidades o valor personal. “Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo como si eso fuera una capacidad, como si fuera algo bueno o malo. Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh”, sostuvo.

A Fede Bal le dijeron que es “feo” y salió con los tapones de punta: “Estoy cansado de los que opinan”. Crédito: Instagram

EL MENSAJE QUE MÁS REPERCUTIÓ

El cierre de su descargo fue el que más circuló en redes y el que generó mayor debate. “Ese pensamiento de que solo el «lindo» puede estar con chicas «lindas» es todo un cuento y un mensaje peligroso. Ustedes quédense siendo «lindas». Mientras, nosotros, los «feos», seguimos creativos, buscando formas de hacerlas reír”.

Crédito: Infama

La frase tocó un nervio. Porque más allá del tono desenfadado, Bal señaló algo que pocas veces se discute abiertamente: la idea de que el atractivo físico determina con quién puede vincularse una persona no es solo una opinión superficial, sino un prejuicio con consecuencias reales sobre cómo se percibe a hombres y mujeres en los vínculos afectivos.