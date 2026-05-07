Shakira confirmó que será la voz principal de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El tema, titulado “Dai Dai”, verá la luz el 14 de mayo de 2026 y promete convertirse en el nuevo himno de los fanáticos del fútbol.

La barranquillera compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 95 millones de personas. En el video se la ve en el estadio Maracaná de Brasil, vestida como porrista mientras presenta el balón oficial del torneo y arranca una coreografía que promete ser furor en las redes sociales en las próximas semanas.

Shakira en el video de "Dai Dai", su nueva canción para la Copa del Mundo (Fotos: capturas Instagram @shakira)

En el clip, Shakira repasa su historia con los mundiales: muestra los balones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, el Brazuca de Brasil 2014 y sostiene el Trionda, la pelota oficial de 2026. “Dai Dai” es una colaboración con Burna Boy, el músico nigeriano que es una de las grandes figuras de la música africana a nivel global.

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La producción del video incluyó el uso de inteligencia artificial y un despliegue visual impactante. “Dai Dai” incluye frases en inglés y español, y apunta a convertirse en el himno de los latinos en la Copa del Mundo.

No es la primera vez que Shakira pone su voz en un Mundial. En Sudáfrica 2010 rompió todos los récords con “Waka Waka (This Time for Africa)” junto a Freshlyground, un tema que encabezó rankings en todo el planeta y se transformó en uno de los más reproducidos en la historia del fútbol.

Shakira en el video de "Dai Dai", su nueva canción para la Copa del Mundo (Fotos: capturas Instagram @shakira)

En Alemania 2006, la colombiana interpretó “Hips Don’t Lie” en la ceremonia de clausura, y en Brasil 2014 presentó “La La La (Brasil 2014)” junto a Carlinhos Brown, incluida en el álbum oficial del torneo.

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