Anitta lanza su muy esperado álbum EQUILIBRIVM. El proyecto ofrece reflexiones sobre la espiritualidad, el amor, la fe y el empoderamiento femenino, al tiempo que explora diversos sonidos de la música brasileña.

El álbum cuenta con colaboraciones de Shakira, Liniker, Marina Sena, Luedji Luna, Ebony, Papatinho, Rincon Sapiência, King Saints, Melly, Os Garotin, Los Brasileros, Ponto de Equilíbrio y Emanazul.

Anitta lanzó “Equilibrivm”: su nuevo álbum (Foto de prensa)

En su faceta más vulnerable, Anitta presenta canciones que son el resultado directo del proceso de auto-descubrimiento que ha vivido desde mediados de 2022, cuando comenzó a reflexionar sobre el equilibrio entre cuerpo, mente y alma.

Ahora, espera inspirar a otros a emprender ese mismo camino. “Es un álbum con intenciones muy claras, pero expresadas de manera sutil. No estoy cantando sobre religiones o dogmas, sino sobre el amor, la sanación y la cultura brasileña,” explica Anitta.

Y agregó la cantante: “Más que hablar de orixás, santos u otras figuras religiosas, quiero enfocarme en los valores que representan”.

LA CANCIÓN DE ANITTA CON SHAKIRA