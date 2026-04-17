Hay emociones que no tienen explicación clara: el miedo a volver a empezar, a confiar de nuevo, a no reconocerse después de haber amado. En “Angustia Existencial”, Olivia Wald transforma estos sentimientos en una narrativa directa y vulnerable, donde cada verso expone las inseguridades que muchas veces se esconden tras el desamor.
A lo largo de la canción, Olivia recorre distintos matices del duelo emocional: desde la confusión y la nostalgia, hasta una ansiedad constante que se manifiesta en forma de miedo. Miedo a perderse, a no ser suficiente, a no saber distinguir entre lo que duele y lo que permanece. Esta exploración convierte al tema en un reflejo crudo de lo que significa reconstruirse después de una relación.
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Fiel a su estilo, Olivia Wald muestra su autenticidad a través de sus canciones, apostando por letras que no temen incomodar ni exponerse. “Angustia Existencial” no busca ofrecer respuestas, sino acompañar a quien la escucha en ese estado de incertidumbre donde todo se siente inestable.
Con este lanzamiento, Olivia continúa consolidando una propuesta artística honesta y emocionalmente cercana, capaz de convertir experiencias personales en un punto de conexión universal.
Escucha ya “Angustia Existencial” de Olivia Wald, disponible en todas las plataformas digitales.