Hay emociones que no tienen explicación clara: el miedo a volver a empezar, a confiar de nuevo, a no reconocerse después de haber amado. En “Angustia Existencial”, Olivia Wald transforma estos sentimientos en una narrativa directa y vulnerable, donde cada verso expone las inseguridades que muchas veces se esconden tras el desamor.

A lo largo de la canción, Olivia recorre distintos matices del duelo emocional: desde la confusión y la nostalgia, hasta una ansiedad constante que se manifiesta en forma de miedo. Miedo a perderse, a no ser suficiente, a no saber distinguir entre lo que duele y lo que permanece. Esta exploración convierte al tema en un reflejo crudo de lo que significa reconstruirse después de una relación.

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Fiel a su estilo, Olivia Wald muestra su autenticidad a través de sus canciones, apostando por letras que no temen incomodar ni exponerse. “Angustia Existencial” no busca ofrecer respuestas, sino acompañar a quien la escucha en ese estado de incertidumbre donde todo se siente inestable.

Olivia Wald regresa con “Angustia Existencial” (foto de prensa)

Con este lanzamiento, Olivia continúa consolidando una propuesta artística honesta y emocionalmente cercana, capaz de convertir experiencias personales en un punto de conexión universal.

Escucha ya “Angustia Existencial” de Olivia Wald, disponible en todas las plataformas digitales.