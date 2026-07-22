Hay proyectos que nacen como un programa. Pero son muy pocos los que terminan convirtiéndose en parte de la cultura popular. En ese sentido, Paren la Mano ya no es solamente uno de los ciclos más vistos y comentados del streaming argentino: e s un fenómeno del entretenimiento con identidad propia, una comunidad tan enorme como consolidada y una forma única de conectar con su público.

Después de una primera gira nacional con funciones multitudinarias en Córdoba, Mendoza, San Juan y Rosario, y de agotar en tiempo récord las entradas para su debut en el Teatro Gran Rex, PLM vuelve a dar un paso gigante en su historia: el próximo 11 de octubre desembarcará por primera vez en el Movistar Arena con CIRCUS, el espectáculo que lleva todo el universo del programa a una experiencia en vivo tan caótica como irrepetible. Los tickets ya están a la venta.

El anuncio del Movistar Arena llega en un momento estelar del quinteto que conquistó a más de una generación, reafirmando el crecimiento de un proyecto que no deja de sumar público en cada ciudad donde se presenta.

Después de consolidarse como uno de los proyectos más convocantes del nuevo mapa del entretenimiento argentino —y tras experiencias masivas como Parense de Manos , que reunió a miles de personas en escenarios emblemáticos como el Luna Park, Vélez y Huracán—, Paren la Mano alcanza uno de los recintos más importantes del país para presentar su producción más disruptiva y extrema.

Una vez más, PLM demuestra por qué su formato va mucho más allá del streaming. El verdadero diferencial aparece cuando el delirio sale del estudio y ocurre frente a la gente: sin filtro, sin edición y sin posibilidad de arrepentirse.

Con Luquitas Rodríguez, Roberto Galati, Alfre Montes de Oca y los neuropibes Germán Beder y Joaquín Cavanna —definitivamente, la dupla del año—, CIRCUS propone una oportunidad completamente distinta para vivir Paren la Mano: más cerca, más intenso y más impredecible que nunca.

No es un streaming en el teatro.

No es un “especial en vivo”.

Es PLM llevado al extremo.

Es PLM en su máximo esplendor.

Un show pensado exclusivamente para el escenario, donde el humor, la improvisación, el absurdo y la interacción con el público se mezclan en una experiencia que cambia todas las noches.