La música urbana suma una nueva colaboración internacional. Soge Culebra presentó “TRX”, un potente reggaetón junto al cantante puertorriqueño Izaak, una de las figuras emergentes más destacadas del género. El lanzamiento ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañado de un videoclip oficial que potencia la estética y la energía del tema.

Con esta colaboración, el artista murciano continúa consolidando su crecimiento internacional y fortalece el vínculo entre la escena urbana española y la latinoamericana.

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Cómo nació “TRX”, la colaboración entre Soge Culebra e Izaak

La historia detrás de la canción comenzó el verano pasado, cuando Izaak viajó a España en el marco de su gira.

Durante una sesión de estudio, ambos artistas conectaron de manera inmediata y esa química creativa terminó convirtiéndose en “TRX”, una canción que mezcla el sello melódico de Soge Culebra con la fuerza característica del reggaetón puertorriqueño.

El resultado es un tema intenso que pone el foco en el deseo, la tensión y la actitud, acompañado por una producción moderna pensada tanto para las pistas de baile como para escuchar con auriculares.

Un reggaetón con sello internacional

La producción de “TRX” estuvo a cargo de BK y Baru, quienes construyeron una base contemporánea que potencia la identidad de ambos artistas.

El videoclip oficial, dirigido por Zazo Canvas, acompaña esa propuesta con una estética visual que refleja la intensidad y el universo del reggaetón actual, reforzando la personalidad de la canción.

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Soge Culebra apuesta por una nueva etapa

Con este lanzamiento, Soge Culebra continúa expandiendo los límites de su propuesta artística y confirma su intención de seguir creciendo fuera de España.

La colaboración con Izaak representa un nuevo paso en esa proyección internacional, tendiendo un puente entre Europa y Latinoamérica y mostrando la versatilidad del cantante para combinar melodías, emoción y sonidos urbanos sin perder su identidad.

Mientras sigue sumando colaboraciones y ampliando su alcance, “TRX” se perfila como uno de los lanzamientos destacados de la temporada para los fanáticos del reggaetón y la música urbana.