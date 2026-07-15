El próximo 22 de agosto, Fiah Miau llegará a Maquinal para presentar el show despedida de Pussy In Boots, el álbum que marcó una etapa clave en su recorrido artístico y la posicionó como una de las propuestas más originales de la nueva escena alternativa argentina.

La artista volverá a encontrarse con su público para cerrar definitivamente una etapa. Con una puesta que fusiona música electrónica, performance, moda y teatralidad, la noche repasará las canciones más emblemáticas del disco, incluirá invitados y sorpresas, y marcará el final de un universo que dejó una fuerte huella en su comunidad antes de dar paso a una nueva era.

En la previa de ese show tan especial, Ciudad habló con Fiah Miau sobre el significado de esta despedida, su constante transformación artística y el vínculo que mantiene con la música y su público.

Fiah Miau cierra una era: “Despedimos el disco y se va mi primera versión”. Foto de Instagram @fiah.miau

“Despedimos el disco, las canciones y a la vieja Fiah Miau”

-El 22 de agosto será la despedida de Pussy In Boots. ¿Qué sentís que vas a despedir esa noche: un disco, un personaje o una versión de vos misma?

-Siento que un poco de todo. Primero que nada, voy a despedir canciones que creo que no voy a tocar más, que ya cumplieron su ciclo y quedaron en otra etapa de Fiah Miau. Obviamente las voy a despedir con todo el amor y el glamour que merecen. Al mismo tiempo también se va mi primera versión, la versión más superficial. Creo que el camino de encontrarse como artista es largo y mi primer EP y mi primer disco fueron como una presentación para que puedan digerir lo que se viene. Así que despedimos el disco, despedimos canciones y despedimos a la vieja Fiah Miau.

-¿Qué lugar ocupa la música en tu vida y cuánto de tu identidad sentís que está atravesada por ella?

-La música en mi vida es todo, siempre lo fue. Antes, cuando era un hobby, desde chica lo único que importaba era qué CDs tenías en tu casa para escuchar y a qué recital habías ido. Ahora que ya es mi trabajo, lo sigue siendo, y creo que más que nunca, porque estoy apostando mi futuro y mi confianza a que la música, que fue algo que siempre me gustó tanto, pueda sostenerme algún día. Ojalá ese día venga pronto. Ahora, simplemente me sostiene el amor que tengo por la música. Ja, ja, ja.

-Tus shows combinan música electrónica, performance, moda y teatralidad. Para alguien que nunca vio a Fiah Miau, ¿cómo describirías la experiencia?

-Siento que es una experiencia distinta, donde quizás, a diferencia de otros shows, hay mucho trabajo previo, mucha gente involucrada, mucho ensayo y mucha cabeza para intentar dar lo mejor y hacer algo distinto que siempre sorprenda a la gente que nos ve en el escenario. Fiah Miau somos un montón de personas detrás de escena, no solo yo, y siento que eso en el show se nota, con cada minuto sincronizado y demás. Me gusta que se sienta como una película que podés ir a ver, pero que, al mismo tiempo, empatices tanto que te sientas dentro de esa película.

-Fiah Miau está en constante transformación: cambia de sonido, de estética y de personajes. Cuando termine esta etapa, ¿con qué Fiah Miau se va a encontrar el público?

-Ay, eso es imposible saberlo realmente. Siento que siempre voy a seguir creciendo y cambiando porque no hago arte para los demás, lo hago para mí, para divertirme, para encontrarme, para seguir probando cosas nuevas y escenarios distintos, y para no aburrirme. Ja, ja, ja. Así que, si esperan que sea de esas artistas que hacen un solo tipo de música y un solo tipo de show, nunca voy a ser eso. Y justamente eso es lo que me identifica.

-En una entrevista dijiste que “a las mujeres nos ponen a competir siempre”. En una industria donde la exposición y las comparaciones son permanentes, ¿cómo hacés para construir tu propio camino sin quedar atrapada en esa lógica?

-Por suerte tengo mucha confianza en mí misma y, por más de que me comparen, no voy a pensar que lo que está haciendo otra persona es mejor que yo o viceversa. Cada uno tiene su estilo y sus cosas, y si realmente coinciden, me parece algo para celebrar. Es como un match con algún amigo, como un “like” de Instagram de un colega a otro. Es una vibe. Y si estamos en la misma, ¡yasss queen!, juntemosnos, hagamos cosas porque seguro nos entendemos. Para mí hay que transformar la competencia en unión e ir para adelante.

-¿Qué te gustaría que el público sienta cuando se apaguen las luces de Maquinal y termine la era Pussy In Boots?

-¡Que tengan ganas de otro show y que quieran que todo pase de nuevo! Ja, ja, ja.