El 22 de agosto, FIAH MIAU llegará a Maquinal para presentar el show despedida de “Pussy In Boots”, el álbum que terminó de definir su identidad artística y la convirtió en una de las propuestas más originales de la nueva escena alternativa argentina.

Después de meses de ausencia, búsquedas, rumores y una reaparición inolvidable en Niceto Club, la gata finalmente volvió a aparecer. Pero la gata no pudo ser domesticada. Es momento de que vuelva a su hábitat salvaje. Llegó el momento de despedirla. Esta es tu última oportunidad de verla.

Con una propuesta que cruza música electrónica, performance, moda y teatralidad, FIAH repasará en vivo las canciones que marcaron el universo de “Pussy In Boots” en una noche especial e irrepetible. Será la última oportunidad de experimentar este capítulo tal como fue concebido antes de que el proyecto entre en una nueva fase.

El show promete reunir los momentos más emblemáticos del álbum, junto a invitados, sorpresas y una puesta especialmente diseñada para celebrar el cierre de una era que dejó una huella profunda en su comunidad.

La cita será el sábado 22 de agosto en Maquinal. Las entradas ya se encuentran disponibles en Preventa 1 con cupos limitados.