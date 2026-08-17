La pileta de la cocina es una de las superficies que más uso recibe a diario. Allí se lavan platos, vasos, cubiertos, alimentos y utensilios, por lo que está en contacto permanente con agua, detergente, restos de comida y grasa. Con el paso del tiempo, es habitual que el acero inoxidable pierda brillo y comiencen a aparecer manchas, marcas de agua o pequeñas rayas superficiales.

Aunque muchas personas creen que la solución pasa por limpiar la pileta una y otra vez con agua y detergente, especialistas en limpieza del hogar aseguran que existe un truco casero mucho más efectivo para conservar su aspecto original: aplicar unas gotas de aceite de oliva una vez que la superficie está completamente limpia y seca.

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El truco no consiste en limpiar con aceite, sino en utilizarlo como una capa protectora. Gracias a su textura, ayuda a disimular pequeñas marcas, reduce la adherencia de las gotas de agua y potencia el brillo natural del acero inoxidable, retrasando la aparición de nuevas manchas.

Por qué recomiendan usar aceite de oliva en la pileta de la cocina

El acero inoxidable es un material muy resistente, pero también es especialmente sensible a la acumulación de cal, residuos de jabón y marcas de agua. En muchos casos, la pileta parece sucia cuando en realidad solo presenta una fina película de minerales que opaca el reflejo de la luz.

El truco del aceite de oliva en la pileta.

Según expertos en limpieza, uno de los errores más comunes es insistir con lavados constantes utilizando detergente y esponjas. Si después no se seca correctamente la superficie, el agua termina evaporándose y deja nuevamente restos minerales, haciendo que la pileta vuelva a verse opaca en poco tiempo.

Aquí es donde entra en juego el aceite de oliva. Aplicado en una cantidad mínima, crea una película protectora casi imperceptible que:

Disimula pequeñas rayas superficiales.

Reduce las marcas de huellas.

Hace que el agua resbale con mayor facilidad.

Retrasa la aparición de manchas de cal.

Devuelve un brillo uniforme al acero inoxidable.

El resultado no debe ser una superficie grasosa, sino una pileta limpia, brillante y con un acabado mucho más uniforme.

Cómo aplicar correctamente el truco del aceite de oliva

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Limpiar la pileta con agua caliente y un poco de detergente neutro.

Enjuagar muy bien para eliminar cualquier resto de jabón.

Secar completamente con un paño de microfibra.

Colocar unas pocas gotas de aceite de oliva sobre otro paño limpio, nunca directamente sobre el acero.

Extender el aceite siguiendo la dirección del pulido del acero inoxidable.

Pasar un paño seco para retirar cualquier exceso.

El truco del aceite de oliva en la pileta.

No hace falta repetir este procedimiento todos los días. En una cocina de uso habitual alcanza con realizarlo una o dos veces por semana. Si el agua del hogar tiene un alto contenido de cal, puede hacerse hasta tres veces semanales.

Los errores que pueden arruinar el acero inoxidable

Además de aplicar este truco, los expertos recomiendan evitar algunos productos que pueden deteriorar el acabado de la pileta con el paso del tiempo.

Entre ellos se encuentran la lavandina sin diluir, la lana de acero, los limpiadores con partículas abrasivas y los productos con cloro concentrado, ya que pueden rayar o dañar la capa protectora del acero inoxidable.

Si las manchas blancas persisten incluso después de la limpieza, primero conviene eliminarlas con una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales. Una vez retirada la cal, se seca perfectamente la superficie y recién entonces se aplica el aceite de oliva.