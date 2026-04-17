El papel aluminio es un clásico de cualquier cocina, pero lo que pocos saben es que puede convertirse en un aliado clave para ahorrar energía y mejorar la cocción de los alimentos con un truco tan simple como efectivo.

Cada vez más personas están poniendo en práctica este método casero que no solo optimiza el uso del horno, sino que también ayuda a reducir el consumo eléctrico o de gas sin necesidad de hacer grandes cambios.

EL TRUCO CON PAPEL ALUMINIO QUE POCOS CONOCEN

La clave está en colocar una lámina de papel aluminio en la parte inferior del horno, justo debajo de la rejilla donde se cocina.

¿Para qué sirve?Este simple gesto permite reflejar el calor hacia arriba, logrando que la temperatura se distribuya de manera más uniforme. Como resultado, los alimentos se cocinan mejor y en menos tiempo.

Además, al aprovechar mejor el calor:

Se reduce el tiempo de uso del horno.

Se consume menos energía.

Se evita el sobreesfuerzo del electrodoméstico.

OTROS BENEFICIOS EN LA COCINA

Más allá del ahorro, este truco tiene ventajas prácticas que lo vuelven aún más útil:

Ayuda a mantener el horno más limpio, ya que puede. atrapar grasas o restos de comida.

Mejora la cocción en preparaciones como pizzas, tartas o panificados.

Evita que la base de los alimentos quede cruda.

QUÉ TENER EN CUENTA

Para que funcione correctamente, se recomienda:

No cubrir las salidas de ventilación del horno

Usar el papel aluminio sin bloquear completamente la circulación del aire

Cambiarlo periódicamente si se ensucia o deteriora

Con un elemento accesible y presente en casi todos los hogares, este truco se convierte en una solución práctica para quienes buscan optimizar recursos sin gastar de más.