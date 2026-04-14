En Desayuno Americano, encendieron la alarma por el incremento de casos de coqueluche en la Argentina. Para explicar la situación, la médica pediatra Celeste Celano habló en el programa de Pamela David y remarcó la importancia clave de la vacunación.

“En 2025 triplicamos los casos con respecto a 2024”, anticipó la profesional, marcando el fuerte aumento de la enfermedad en el último tiempo.

Suben los casos de coqueluche en la Argentina (captura de América TV)

QUÉ ES EL COQUELUCHE Y POR QUÉ AFECTA MÁS A LOS NIÑOS

La especialista explicó de qué se trata: “El coqueluche es una enfermedad de origen bacteriano, lo produce una bacteria que se llama Bordetella pertussis".

“Están muy afectados sobre todo los menores de 5 años, que son los chiquitos que tienen el sistema inmunológico todavía en desarrollo, y más aún los menores de 2 meses, porque la primera vacuna se recibe a los 2 meses de vida”, explicó la médica.

LA VACUNACIÓN ES OBLIGATORIA: QUIÉNES DEBEN VACUNARSE

En ese sentido, hizo hincapié en la prevención: “La vacuna es obligatoria y gratuita. Se recibe a los 2, a los 4 y a los 6 meses, y después hay refuerzos a los 18 meses, a los 5 años y a los 11 años. O sea que el mayor riesgo es en esos primeros 2 meses, donde todavía no recibieron la vacuna”.

Además, destacó el rol de las embarazadas: “Las mamás, a partir de la semana 20, tienen la indicación de aplicarse la vacuna para que esos bebés estén protegidos. Esos chiquitos menores de 2 meses son los más vulnerables”.

Celano también advirtió sobre un problema preocupante: la baja en la cobertura de vacunación.“La vacunación cayó. Hoy sabemos que aproximadamente hay un 66% de la población pediátrica vacunada, y la realidad es que tenemos que llegar a un 95% para que estos casos no sigan en aumento”.

CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL COQUELUCHE

“Es una enfermedad altamente contagiosa. Si la población no está prevenida para esa bacteria, va a seguir circulando”, dijo Celeste.

Sobre los síntomas, Celano explicó que puede confundirse con un cuadro leve al inicio:“Puede empezar como un catarro de vías aéreas superiores, leve, que puede durar una semana o una semana y media”.

Pero luego aparece el signo más característico:“Después tiene una característica muy importante, que es la tos paroxística. Es una tos en accesos: empiezan a toser, toser, toser, y pueden tener hasta 20 episodios por día”.

En los casos más graves, la médica alertó:“En los más chiquitos puede haber cambio de coloración en la piel, como cianosis, o apneas, es decir, que por momentos dejan de respirar”.

Por último, Celeste Celano remarcó un dato clave para estar atentos:“Por lo general no hay fiebre alta, suele ser muy baja, y eso no alerta demasiado. Pero esta tos es muy característica y es muy importante consultar inmediatamente cuando aparece”.