Mientras la investigación por el crimen de Agostina Vega avanza en Córdoba, este lunes se conocieron los primeros datos de la autopsia realizada a la adolescente de 14 años, que fue encontrada en la zona de Ampliación Ferreyra después de ser buscada durante una semana y cuyo principal sospechoso es Claudio Barrelier, actualmente detenido.

La información fue revelada en Mediodía Noticias (eltrece), donde explicaron que los resultados preliminares serán comunicados formalmente a la familia en los tribunales cordobeses: “El preliminar es un adelanto, porque seguramente por protocolo se van a pedir estudios complementarios”, explicó Ignacio González Prieto al aire.

Uno de los aspectos que trascendió es que la muerte se habría producido en un período muy cercano al momento de la desaparición de la adolescente: “La muerte es inmediata al momento de la desaparición”, informó el periodista.

Foto: Web

Durante la emisión también detallaron que los especialistas trabajan en condiciones particularmente complejas debido al estado en que fueron hallados los restos: “Hay una gran dificultad para los peritos de lograr una intervención y evaluación forense debido al estado de los restos”, sumó.

Los especialistas señalaron que algunos procedimientos habituales presentan dificultades, aunque igualmente se intentarán distintas alternativas periciales: “Van a intentarlo. A veces la huella no es total, sino parcial, pero hay expertos en genética que pueden trabajar con eso”, explicó el panelista.

Finalmente, desde el programa remarcaron que la investigación sigue en marcha y que los resultados definitivos dependerán de las pericias complementarias que se realicen en los próximos días.

“La muerte de Agostina Vega es inmediata al momento de la desaparición”.

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EL AUDIO DE CLAUDIO BARRELIER AL PAPÁ DE AGOSTINA VEGA TRAS SU DESAPARICIÓN: “NO TENGO NADA QUE VER”

En medio del dolor por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada en la zona de Ampliación Ferreyra (Córdoba) después de ser buscada durante una semana, se conoció el audio de Claudio Barrelier -principal acusado- a Gabriel, el papá dela nena, apenas se denunció su desaparición.

El material fue difundido en Mediodía Noticias (eltrece), donde revelaron que el propio padre de Agostina había mantenido contacto con Barrelier durante los días de desesperada búsqueda de su hija: “El papá de Agostina nos contaba que él mismo fue y encaró a Barrelier y ahí estableció un contacto. Después quedaron en contacto telefónico porque evidentemente este hombre (por Barrelier) se mostraba colaborativo”, explicó Sebastián Domenech en el noticiero.

En el audio difundido al aire, Barrelier insiste en su inocencia y asegura que estaba colaborando con la búsqueda de la adolescente: “Yo ya hablé con Meli (mamá de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré. Vinieron a allanarme a mi casa, a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo”, se esuchó decir a Barrelier en el audio que le envió a Gabriel.

Habló la joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025: “Podría haber sido yo”. CRÉDITO: Captura web

Visiblemente molesto por las sospechas que recaían sobre él, también expresó: “No puede ser que me salga a hablar así la madre de Meli, ¿me entendés? Cuando llego a mi casa, como a las 10.30, Agostina me llama por teléfono pidiéndome un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fiadeiro y Campillo”, relató.

“Yo llego hasta ahí, le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara a la casa del noviecito”, añadió.

Claudio Barrelier y Agostina Vega (Foto: capturas TN)

Y siguió: “Y yo le dije que no tenía movilidad, no hay forma. Entonces, ahí nada más la llama por teléfono un guaso (sic), que para mí ya estaba todo arreglado y ya había organizado, y como no tenía plata se vino para este lado, como para salir rápido de la casa”.

Claudio Barrelier: “Fui, declaré. Vinieron a allanarme a mi casa, a la casa de mi vieja y ahora sale la madre de Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver“.

“Y cuando veniamos caminando para acá, para mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, (Agostina) se sube y se va. Yo después ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué quedo pegado yo con todo esto”, cerró.