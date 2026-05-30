La peor noticia sacudió a Córdoba este sábado: Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana, fue encontrada asesinada en barrio Ampliación Ferreyra. El hallazgo fue informado por el Fiscal Raúl Garzón junto con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros en una conferencia de prensa.

El caso, que mantuvo en vilo a la sociedad durante siete días, tuvo un giro clave en las últimas horas. Claudio Barrelier (33), el único detenido e imputado, cambió su versión y admitió ante el fiscal Raúl Garzón que la chica ingresó a su casa de barrio Cofico y que estuvo en el descampado donde finalmente apareció el cuerpo.

En una tensa conferencia de pensa, el fiscal Raúl Garzón confirmó que Barrelier, quien hasta ahora negaba haber visto a Agostina, reconoció que la adolescenteestuvo en su domicilio y que ambos estuvieron en el descampado de Ampliación Ferreyra, epicentro de los rastrillajes.

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“El detenido cambió la versión y ahora dice que la nena entró en la casa y que estuvo en el descampado”, sostuvo Garzón. Además, el funcionario judicial señaló que el Ford Ka negro de Barrelier es una “pieza clave” en la investigación y que se activó el celular de la menor, aunque aclaró que ese dato aún no permite sacar conclusiones definitivas.

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Asimismo, Garzón confirmó este sábado en conferencia de prensa el hallazgo de restos humanos en un descampado del sur de Córdoba y aseguró que existe un “98 por ciento de posibilidades” de que correspondan a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana.

“Con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que, en un 98 por ciento de posibilidades, sean de Agostina. No afirmo hasta que las pericias genéticas nos permitan tener certeza absoluta”, expresó el funcionario judicial ante los medios.

Garzón explicó que todas las pruebas recolectadas durante la investigación condujeron hasta la zona donde finalmente se produjo el hallazgo y adelantó que la causa será recaratulada. “Estamos frente a un homicidio. Va a haber un cambio de calificación general. Pero todavía debemos determinar cómo y por qué Agostina llegó hasta ese lugar”, sostuvo.

Además, el fiscal remarcó que la búsqueda fue extremadamente compleja y comparó el operativo con “buscar un clavo en un pajar”. En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos de la investigación es establecer el móvil del crimen. También aclaró que desde el inicio se analizaron todos los entornos vinculados a la adolescente.

Sobre Claudio Barrelier, el único detenido por el caso, Garzón indicó que será citado nuevamente a declarar debido al cambio de carátula. Ante las críticas de algunos familiares por los tiempos de la investigación, defendió el trabajo realizado por su equipo: “Este fiscal, desde el primer momento, ordenó todas las medidas que correspondían”.

Respecto de los allanamientos en la vivienda del acusado, explicó que la sospecha sobre Barrelier surgió a partir de distintos elementos probatorios reunidos durante la investigación. Asimismo, confirmó que las demás personas que viven en ese domicilio también están siendo investigadas.

Por último, el fiscal precisó que el crimen habría ocurrido entre las 22.30 del sábado y las 2 de la madrugada del domingo. La denuncia por la desaparición de Agostina fue radicada horas después, a las 8.42 de la mañana.