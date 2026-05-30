Pampita volvió a dejar una prueba contundente de su presente sentimental. La modelo reposteó en sus historias de Instagram una selfie íntima junto a Martín Pepa, imagen que el empresario había compartido previamente desde Inglaterra y que rápidamente se volvió viral.

En la foto, ambos aparecen sonrientes, abrazados y muy cerca uno del otro durante una salida nocturna. La postal, que fue publicada originalmente por el polista y luego replicada por la conductora en su cuenta oficial, terminó de confirmar que la pareja atraviesa una nueva etapa tras haber retomado la relación.

Pampita y Martín Pepa juntos en Inglaterra (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

El gesto de Pampita al repostear la historia fue interpretado como una confirmación pública del buen momento que viven juntos. Según trascendió, ella viajó para reencontrarse con Pepa en Europa. La distancia había sido uno de los principales obstáculos de la pareja, pero ambos decidieron volver a apostar al vínculo después de atravesar una crisis y una breve separación.

CÓMO FUE EL REGRESO DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA

Las versiones sobre la reconciliación comenzaron a tomar fuerza a mediados de mayo, cuando Martín Pepa arribó a Buenos Aires poco después de que Carolina confirmara públicamente la separación. Luego, fueron vistos juntos nuevamente durante una cena que compartieron en un exclusivo restaurante.

Desde entonces, los indicios fueron creciendo hasta llegar a esta postal romántica desde Inglaterra. Aunque ninguno de los dos suele dar demasiados detalles sobre su vida privada, las imágenes compartidas en redes sociales hablaron por sí solas. Primero fue Pepa quien publicó una foto de la modelo durante un paseo y luego llegó la selfie nocturna que terminó de confirmar la reconciliación.

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